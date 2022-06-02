«بن غاطي للتطوير» توقع اتفاقية مع «الإمارات الإسلامي» لدعم عملائها

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة بن غاطي للتطوير اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الإمارات الإسلامي بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتطوير تجربة المستهلك في خدمة قطاع العقارات في الإمارات.

ووقعت الاتفاقية في فندق الريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي في دبي، وقد مثل شركة بن غاطي للتطوير الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن غاطي، فيما مثل مصرف بنك الإمارات الإسلامي الرئيس التنفيذي صلاح أمين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير محمد بن غاطي: إن الاتفاقية تستهدف توفير الموارد والدعم للعملاء المشتركين، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض السكنية، إضافة إلى إعفائهم من دفع رسوم محددة وعرض أفضل نسبة عائد للقروض. وكشف أن الاتفاقية ستوفر شروطاً تفضيلية لجميع عملاء بن غاطي في ما يتعلق بمعدلات العائد أو الرسوم.

وأكد الرئيس التنفيذي حرص «بن غاطي للتطوير» على تطوير تجربة عملائها في الشراء وتقديم أفضل خدمة في القطاع العقاري، الذي يشهد زخماً كبيراً وسط مبيعات عقارية قياسية غير مسبوقة في إمارة دبي.

وأشار محمد بن غاطي إلى سعى الشركة نحو تحقيق التكامل في القطاع العقاري والاستجابة لمتغيرات السوق على صعيد تشطيبات البنايات مع أفضل تصميمات عصرية، موضحاً أن عقارات «بن غاطي» تتميز باللون البرتقالي، بما يسهم في إيجاد اتصال بين العملاء والمباني المميزة سواءً بالألوان والتصميمات والراحة النفسية.

وأكد أن الاتفاقية مع مصرف الإمارات الإسلامي تمكن من تسريع وتيرة المبيعات وتنويع خيارات السداد أمام المستثمرين وفق أفضل شروط، بما يعزز تنافسية مشروعات «بن غاطي للتطوير» ويساعد على زيادة حصتها من السوق في دبي.

وتابع: «أسهمنا في تغير نظرة الناس إلى العقارات من خلال تقديم فكرة دمج الفن في الممتلكات العقارية».

وأفاد الرئيس التنفيذي أن الشركة تستهدف مضاعفة قيمة محفظتها العقارية والوصول إلى 6 مليارات درهم في غضون أقل من عامين، وذلك من خلال التركيز على إقامة مشاريع البناء في المناطق الأكثر طلباً في دبي، خصوصاً في قلب الإمارة بدلاً من الضواحي.

ويرى بن غاطي أن سياسة التسويق لدى بن غاطي لا تعتمد على تخصيص ميزانيات ضخمة للترويج أو نشر إعلانات على الطرق السريعة، إنما المباني نفسها عبارة على لوحات فنية تروج نفسها.

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