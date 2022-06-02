«دي جي آي» تطلق طائرة «ميني 3 برو» المسيرة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «دي جي آي»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال طائرات الدرون، عن طائرة DJI Mini 3 Pro الجديدة والمبتكرة في الإمارات، وتعتبر الطائرة المسيرة صغيرة الحجم ذات تصميم خفيف للغاية ومزايا متطورة ومحسنة ذات أداء مذهل ومدة طيران أطول وسلامة معززة. وتتوفر هذه الطائرة المسيرة، والتي تتماشى مع القوانين واللوائح للشراء الآن في الإمارات، عبر شركة أدفانسد ميديا، الموزع المحلي لشركة «دي جي آي».

وقال بيجمان غرباني، مدير قسم منتجات الحلول التقنية الإبداعية لدى أدفانسد ميديا: «نشعر بالفخر لارتقائنا بتجربة الطيران إلى المستوى التالي مع إطلاق طائرة DJI Mini 3 Pro، وتشمل هذه الطائرة الجديدة والمبتكرة أفضل تقنيات طائرات الدرون صغيرة الحجم، بالإضافة إلى المزايا المتطورة، وتجمع الطائرة بين التصميم الانسيابي والهيكل الخفيف للغاية ونظام التصوير المحسن وزمن الطيران الطويل ومزايا السلامة المحسّنة، وتم تصميم Mini 3 Pro لتمكين عشاق الطائرات من الاستمتاع بسهولة نقلها الفائقة والقدرات الإبداعية في هذه الطائرة المسيرة، والاستفادة بأقصى قدر من كل رحلة».

وعلى عكس طائرات DJI صغيرة الحجم الأخرى، تأتي طائرة DJI Mini 3 Pro المسيرة بعمر بطارية أطول، يصل إلى 47 دقيقة ومزايا ذكية ومحسنة وقادرة على الطيران لمسافات تصل إلى 12 كم، ونظام تصوير واستشعار بصري مطور بالكامل. وتستطيع الطائرة الجديدة تسجيل مقاطع الفيديو المذهلة، بفضل مستشعر الصورة مقاس 1/1.3 بوصة، والذي يدعم صيغة النطاق الديناميكي العالي HDR، وتعد الطائرة الجديدة أحدث برهان على التزام شركة DJI بتقديم التقنيات المتطورة للمستخدمين، والتي تتيح لهم إنشاء المحتوى الرائع بجودة عالية وسهولة تامة.

وسواء كان المستخدمون يرغبون بتصوير أجواء شروق الشمس الدافئة أو المدينة المزدحمة عند غروب الشمس، ستكون طائرة DJI Mini 3 Pro هي الخيار المثالي بغض النظر عن سيناريو التصوير. وتتمتع الطائرة بقدرات رائعة ضمن مجموعة واسعة من ظروف الإضاءة التي تتيح للمستخدمين تصوير الضوء والظلال ببراعة تامة. ويحتوي مستشعر CMOS مقاس 1/1.3 بوصة على ISO مزدوج أصلي، ويدعم إنتاج الفيديو المباشر بجودة HDR، مما يعزز الصورة بنطاق ديناميكي أوسع لكشف التفاصيل الدقيقة في الإضاءة والظلال. حجم البكسل هو 2.4 ميكرومتر بكسل وفتحة بعد بؤري تبلغ f/1.7، مما يجعل اللقطات، التي تم التقاطها تبدو واقعية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وترتقي طيارة DJI Mini 3 Pro بمعايير التصوير الجوي إلى المستوى التالي، من خلال تسجيل الفيديو بجودة 4K HDR المذهلة والتقاط الصور بدقة 48 ميجابكسل وصيغة RAW، وتتيح الطائرة للمستخدمين الاقتراب من المشاهد المرادة دون التأثير عليها أو المساومة على وضوح اللقطات، ويتم ذلك من خلال التكبير أكثر بأربع مرات، ويمكنها أيضاً إبطاء لقطات الفيديو مع تقنية تبطيء الحركة بدقة 1080 بكسل/120 إطار في الثانية، ويوفر وضع D-Cinelike Color إمكانيات ألوان أكثر ثراء والمزيد من المرونة عند التحرير، ويمنح المستخدمين المزيد من المعلومات المرئية.

تم تصميم هيكل طائرة DJI Mini 3 Pro بوزن خفيف للغاية لتلبية احتياجات منشئي المحتوى اليوم. وتوفر الطائرة المسيرة فرصاً إبداعية لا حصر لها لإنشاء المحتوى حتى أثناء التنقل المستمر، وتتيح طائرة DJI Mini 3 Pro تصوير اللقطات السينمائية في كافة أوقات الإلهام. وتزن الطائرة أقل من 249غ وتتميز بتصميم صغير وقابل للطي، ما يجعلها سهلة الحمل والاستخدام في أي بيئة وأيضاً متماشية مع الأنظمة واللوائح الخاصة بالطائرات المسيرة، لذا لن تتطلب التسجيل في معظم البلدان والمناطق.

وتتمتع طائرة DJI Mini 3 Pro بالقوة وسهولة الحمل، وتمتلك بطارية Flight Battery الذكية، التي تمتاز بخفتها وفعاليتها بدرجة كافية لتوفير أوقات طيران تصل إلى 34 دقيقة، مما يسمح للمستخدمين بتصوير واستكشاف المزيد من المناطق المحيطة بهم. وبمجرد الترقية إلى بطارية Intelligent Flight Battery Plus، ستوفر الطائرة المسيرة عمر بطارية أطول يصل إلى 47 دقيقة، لتلبية احتياجات التصوير الجوي على اختلافها.

وسواء كانت تستخدم الطائرة في بيئة حضرية أو طبيعية، سيتيح نظام بث الفيديو DJI O3 ضمان استمرارية البث المباشر بدقة 1080 بكسل/30 إطار بالثانية على مسافات تصل إلى 12 كم، بفضل الهوائيات، التي تمت ترقيتها وقدراتها الإضافية المضادة للتشويش، كما توفر وحدة التحكم عن بُعد DJI RC-N1 تجربة تحكم سلسة وسريعة الاستجابة مع معدل بت أقصى للفيديو يبلغ 18 ميجابت في الثانية، وزمن انتقال منخفض للغاية، يبلغ 120 مللي ثانية.

صممت طائرة DJI Mini 3 Pro لتعزيز الإبداع وتسهيل المشاركة الفورية للمحتوى، الذي لا ينسى أثناء التنقل، وتوفر الطائرة مجموعة واسعة من المزايا الذكية كي يتمكن المستخدمون من إضافة اللحظات المشوقة، واللمسات الإبداعية إلى أي فيديو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز