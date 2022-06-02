«ريبورتاج العقارية» تطلق مشروع «ڨيردانا» بدبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن تنظيم يوم خاص للمبيعات، في ﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستن دبي، شاطئ الميناء السياحي، يوم الأحد المقبل، الموافق 5 يونيو المقبل، يتضمن إطلاق مشروعها الجديد «ڨيردانا»، الواقع ضمن مجمع دبي للاستثمار، بأسعار تبدأ من 1.7 مليون درهم.

ويأتي طرح مشروع «ڨيردانا» بعد الإقبال الكبير على مشروع «ركان لوفتس»، والذي طرحته الشركة قبل نحو عامين بمنطقة دبي لاند، وشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، مع تسجيل مبيعات قوية. ويتضمن الحدث العديد من العروض والخصومات الخاصة. ويتألف مشروع «ڨيردانا» من 305 وحدات تاون هاوس، مؤلفة من 4 غرف وغرفة خادمة، بمساحات تتراوح بين 2772 و3394 قدماً مربعة.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية، أن الأداء القوي للشركة يعزز خططها لطرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، وتوفر خيارات متنوعة أمام الراغبين في شراء العقارات بدبي.

وأكد أن السوق العقاري بالإمارات يشجع على طرح المشاريع الجديدة، في ظل الطلب القوي على المشاريع النوعية، والتي تتميز بتوفر الخدمات المتنوعة والمرافق الجاذبة، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الوحدات السكنية بدبي بالتزامن مع نجاح «إكسبو دبي 2020».

وأشار إلى أن مشروع «ڨيردانا» يمتد على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويضم العديد من المرافق والخدمات مثل حمامات سباحة وصالة ألعاب رياضية، ومواقف خاصة لكل وحدة، ومساحات خضراء متنوعة.

كما تتميز الوحدات بمواصفات فريدة، وتضم شرفات خاصة حسب مخطط الوحدة، وخزائن مدمجة في غرف النوم، وغرفة غسيل، وغرفة خادمة، وغرفة معيشة مزدوجة الارتفاع، وموقف سيارات خاص ومدخل، وخزائن بالمطبخ، ومناطق جلوس مظللة، كما زودت جميع غرف النوم بحمام خاص. وتوقع سليمان طلباً مرتفعاً على شراء وحدات مشروع «ڨيردانا»، نظراً لموقعه المتميز وقربه من العديد من المرافق والمناطق المتميزة بدبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز