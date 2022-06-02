«أمازون» لخدمات الدفع الإلكتروني تناقش ابتكارات التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت هذا الأسبوع «أمازون» لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة لمعالجة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معرض سيملس الشرق الأوسط 2022. وتوجهت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني إلى جمهور المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت والشركات الناشئة، وقادة الأعمال في المعرض لمناقشة الابتكار، وإلقاء الضوء على الكيفية، التي سيحدد بها العملاء مستقبل المدفوعات، وتتماشى مشاركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في معرض سيملس، مع التزامها بالتفاعل ودعم مجالات التكنولوجيا المالية، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت ومجتمعات الأعمال على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقدم أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني دعمها للتجار خارج نطاق المدفوعات، من خلال مجموعة واسعة من الخدمات وابتكارات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات ذات القيمة المضافة، فضلاً على شبكة قوية ومتنامية من الشركاء في جميع أنحاء المنطقة. وكان حلول التقسيط من بين أبرز ما عرضته أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في معرض سيملس الشرق الأوسط 2022، وهو عبارة عن خدمة مستهدفه ومخصصة بالكامل أثبتت مساهمتها في زيادة المبيعات بنسبة 10 – 15% لمتوسط أحجام سلة الشراء، وعرضت أمازون حلولاً شاملة مثل خدمة PrivateLink، وهو منتج يقدم حلاً صُمم خصيصاً من أجل تعزيز الأمان وتحسين تجربة الدفع وزيادة معدلات النجاح دون الكشف عن بيانات التجار.

وفي عرض بعنوان «العميل يرسم مستقبل المدفوعات»، سلط بيتر جورج، المدير الإداري في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، الضوء على رؤية بديلة يمكن من خلالها تصور مستقبل الدفع، حيث يكون المتسوق محور الابتكار بدلاً من بائع التجزئة أو مزود التكنولوجيا.

وعلى هامش فعاليات المعرض، قال بيتر جورج: تكمن الفلسفة المتمحورة حول العميل في جوهر أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، ولذلك نوجه جهودنا باستمرار إلى ابتكار تجربة دفع أكثر سهولة وسلاسة وأماناً لتلبي احتياجات العميل. ومن خلال الابتكار بالنيابة عن التجار، الذين يتعاملون معنا وعبر تسهيل وسائل الدفع المحلية والعالمية على حد سواء، نترك لهم التركيز على أعمالهم الأساسية وتنميتها، وعلى توسيع نطاق نشاطاتهم للوصول لبلدان جديدة بسهولة. ونحن متحمسون لنكون في طليعة موجة الإبداع، التي يشهدها قطاع الدفع في المنطقة، والتي يقودها العملاء والحكومات وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة. كما نسعى من خلال «أمازون فنتيك لاب» من مقره في مركز دبي المالي العالمي توجيه دفة النقاش مع المواصلة في دعم الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية.

وحول الازدهار في شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات، قال: على مدى السنوات الخمس المقبلة، نتوقع أن نرى تسارعاً في اعتماد أساليب الدفع، بما في ذلك المحافظ الرقمية، والشراء الفوري وحلول الدفع اللاحق والتقسيط، والعملات الرقمية، والمصرفية المفتوحة، والتي ستواصل نموها في الإمارات كما في سائر المنطقة أيضاً.

كما شارك عمر حلبية، رئيس قسم التكنولوجيا في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني بإلقاء كلمة رئيسية في معرض سيمليس الشرق الأوسط 2022، تطرق فيها إلى موضوع «تمكين التجارة العالمية من خلال أنظمة ذكية وبنية تحتية مستدامة». وبصقته عضواً في اللجنة، سلط عمر حلبية الضوء على الطريقة، التي يمكن من خلالها للشركات أن تبني استراتيجية تجارة رقمية عالمية مع تقديم تجربة متفوّقة ومحلية للعملاء باستخدام التكنولوجيا.

وخلال الجلسة، علق حلبية قائلاً: عند تعامل العملاء مع أي علامة تجارية عالمية، فهم يتوقعون تجربة متسقة عبر البلدان مع مزايا محلية وخاصة بكل بلد بغض النظر عن مكان تواجدهم. وفي أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني نقدم مجموعة من خدمات الدفع، التي تمكن الشركات من التوسع إلى مناطق جغرافية جديدة بسرعة وفعالية على حد سواء، مع تزويد عملائها بإمكانية الوصول إلى تجارب دفع محلية وبسيطة ومعقولة التكلفة وموثوقة.

وشهادة على جهود الشركة في مجال المدفوعات الرقمية، حازت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني على جائزة «أفضل تجربة للعملاء»، خلال حفل توزيع جوائز سيملس الشرق الأوسط 2022.

وانطلاقاً من مهمتها المتمثلة في تمكين وحماية الأعمال التجارية عبر الإنترنت، تسهل أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني ملايين المعاملات الآمنة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تواصل تعزيز ودعم الابتكار في صناعة المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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