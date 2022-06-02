«الإنماء التجاري والسياحي» بالشارقة تُطبق معايير قرار المجلس التنفيذي لتنظيم الإرشاد

المصدر: الشارقة – البيان

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أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بتعديل قراره السابق 2011 بشأن تنظيم مهنة الإرشاد السياحي في الإمارة. ويفوض القرار المعدل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالإشراف على المرشدين السياحيين وإدارتهم في الإمارة، وتنظيم البرامج التدريبية والدورات التنشيطية لهم وتحديد الرسوم المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى إصدار التعليمات والأدلة. كما يحق للهيئة تعليق أو إلغاء التصريح في حالة المخالفات، كما تم تكليف الهيئة بموجب القرار بمراجعة اللوائح المعمول بها في الإمارات المجاورة لمحاسبة أي فرد يمارس المهنة دون التصاريح اللازمة لذلك.

وقال خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: ترحب الهيئة بصفتها الهيئة الحكومية المعنية بتطوير وتنمية قطاع السياحة في إمارة الشارقة، بهذه التعديلات الجديدة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لتنظيم قطاع السياحة بشكل عام، ومهنة الإرشاد السياحي في الإمارة على وجه الخصوص، وتأتي هذه التعديلات في الوقت المناسب، حيث يتمتع قطاع السياحة المحلي بنمو ملحوظ وانتعاش متواصل، مع استمرارية اكتسابه قوة جذب من أسواق عالمية جديدة، مما يبشّر بأعداد أكبر متوقعة من الزوار والسياح في المراحل المقبلة.

ضمان

وأضاف: ملتزمون بمهمتنا المتمثلة في ضمان الجودة والتميز في منتجات وتجارب وخدمات القطاع السياحي في إمارة الشارقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على إجراءاتنا وتطويرها لتنفيذ قرار المجلس التنفيذي والتعديلات الصادرة حديثاً، مؤكداً أن التعديلات توفر بيئة داعمة للمرشدين السياحيين في إمارة الشارقة، وخاصة من مواطني الدولة.

حظر

ويحظر القرار المعدل على أي جهات أخرى توظيف مرشدين سياحيين ليس لديهم تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة. كما يحدد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على تصريح مرشد سياحي، وتتضمن: أن يكون عمر المرشح 18 عاماً فما فوق، ويجيد التحدث باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل، وأن يجتاز البرامج التدريبية التي تحددها وتعتمدها الهيئة.

ونص القرار على أنه يشترط لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي أن يكون المرشح حاصلاً على ترخيص ساري المفعول لممارسة مهنة المرشد السياحي صادر عن الهيئة، وعلى المرشح أن يعمل لصالح منشأة سياحية وتكون إقامته سارية عليها، وتستثنى الفئات التالية من هذا الشرط، وهم: مواطنو الإمارات وأبناء المواطنات، وغير المواطنين الحاصلين على تصريح عمل من الجهات المختصة وموافقة رئيس الهيئة، وأخيراً موظفو الدوائر الحكومية الحاصلون على موافقة جهة عملهم.

إلغاء

وستكون رخصة مزاولة مهنة المرشد السياحي صالحة لمدة عام واحد، وقابلة للتجديد بعد اجتياز الدورة التنشيطية التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة سنوياً. كما سيؤدي عدم تجديد الترخيص لمدة تزيد على عامين إلى إلغاء الترخيص، وسيحتاج المرشح إلى الحصول على تصريح جديد، وتشمل الاستثناءات إعفاء مواطني دولة الإمارات وأبناء المواطنات وموظفي القطاع الحكومي من رسوم إصدار التراخيص وحضور البرامج التدريبية للمرشدين السياحيين التي تنظمها الهيئة.

كما تم تفصيل المهام والمسؤوليات الموكلة للمرشدين السياحيين في القرار المعدل، وتتضمن تعزيز الصورة الإيجابية والمعلومات الصحيحة عن الإمارة أثناء قيامهم بعملهم، والعمل على التخفيف من أي مخاطر قد يواجهها الزوار، إلى جانب الامتثال لمعايير محددة للسلوك المهني والأخلاقي، والالتزام بكافة اللوائح الصادرة عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

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