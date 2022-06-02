«شراع» يفتح التسجيل ببرنامج الحاضنة الصيفية لتطوير مشاريع الشباب

المصدر: الشارقة- البيان

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فتح مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) باب التسجيل في برنامج «دوجو رواد الأعمال – الحاضنة الصيفية لتطوير مشاريع الشباب»، أمام طلبة الجامعات والمتخرجين حديثاً من المقيمين في الإمارات. ويوفر ذلك لهم فرصة تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ريادية من خلال برنامج تعليمي يقام على مدار 6 أسابيع في الفترة من 18 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

ويقدم البرنامج منهاجاً تم تصميمه باتباع منهج تعليمي قائم على تنمية الفكر الإبداعي، تحت إشراف نخبة من خبراء «شراع»، ليتيح لصناع التغيير الشباب فرص تعلم وممارسة الأنشطة الأساسية اللازمة لحل المشكلات، والتغلب على التحديات وإطلاق الشركات الناشئة.

وسيعمل المشاركون في البرنامج ضمن فرق تتألف من خبراء مبتكرين، ومدربين، ورواد أعمال ناجحين من ذوي الخبرة، لتقديم أفكارهم الريادية وتطويرها وتسويقها، بالإضافة إلى تنفيذها عملياً للتغلب على التحديات المتنوعة، وذلك في تجربة تعليمية تفاعلية فريدة.

وسيركز برنامج «دوجو رواد الأعمال – الحاضنة الصيفية لتطوير مشاريع الشباب» على موضوع محدد في كل أسبوع لمساعدة المشاركين في رحلتهم الريادية، وتنمية مهارات بناء روح الفريق، واغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق، وتطوير المنتجات، والتسويق، ونماذج الأعمال، والترويج لشركاتهم.

ويفتح البرنامج باب المشاركة أمام الطلبة الجامعيين والمتخرجين حديثاً خلال العام الماضي، ممن يمتلكون أفكاراً ريادية مصممة لحل مشكلات اجتماعية والتغلب على تحديات مجتمعية، ويتوجب على كل فريق أن يضم عضوين على الأقل، وأن يلتزم أعضاء الفرق بحضور البرنامج.

وسيستقبل البرنامج 12-15 فريقاً من رواد الأعمال، وعند نهاية البرنامج سيتم تكريم الفرق الثلاثة الأولى التي تقدم الأفكار الثلاثة الأفضل، علماً أن الثلاثاء، الموافق 15 يونيو، آخر موعد للتسجيل، ويمكن لرواد الأعمال الشباب الراغبين بالمشاركة في البرنامج تقديم طلباتهم على الرابط: https://sheraa.info/startup.

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