«جزيرة الجبيل للاستثمار» تطلق «مرسى الجبيل» وتمنح عقداً لشركة الظفرة للأنابيب والمقاولات لتطويره

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، ترسية عقد تطوير مرسى الجبيل المؤلف من 66 رصيفاً في «مرفأ الجبيل»، على شركة الظفرة للأنابيب والمقاولات بقيمة 40 مليون درهم. ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطويره في منتصف عام 2023.

وبموجب العقد تتولى شركة الظفرة للأنابيب والمقاولات، تنفيذ جدار الرصيف وكافة أعمال البنية التحتية المرتبطة به على طول حواف ومنصات المرسى. ويعد المرسى الجديد جزءاً من منطقة المارينا الواقعة ضمن مرفأ الجبيل. وأعمال التصميم والتخطيط المتعلقة بمنطقة الواجهة البحرية قيد التنفيذ من قبل شركة AE7، أحد أبرز الشركات الاستشارية في المنطقة، ومن المتوقع أن يتم تسليمها بحلول منتصف 2024. وتوفر منطقة المارينا لجميع المقيمين والزوار واجهة بحرية فاخرة على طول الخط الساحلي لمشروع جزيرة الجبيل ومطلة على مدينة أبوظبي.

وتقع منطقة المارينا، المقرر إطلاقها في أكتوبر 2022، وسط المناظر الطبيعية المحاطة بأشجار القرم، وتنوع الحياة البرية في العاصمة الإماراتية، وتتألف من 41 وحدة تاون هاوس، بطابقين أو ثلاثة طوابق. كما تتضمن المنطقة مبنى يضم 18 شقة سكنية، وتتوفر جميع الوحدات السكنية المذكورة بخيارات تصل إلى ثلاث غرف نوم وبمساحات تصل إلى 290 متراً مربعاً. ويوفر «مرفأ الجبيل» لسكانه خيارات متنوعة من المرافق الترفيهية أبرزها مجمع نادي اليخوت وممشى يضم عدداً من المطاعم والمقاهي التي يقع بعضها في الهواء الطلق.

وقال المهندس عبدالله الشامسي، مدير العمليات لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: يسرنا توقيع عقد تطوير المرسى في مرفأ الجبيل مع شركة الظفرة للأنابيب والمقاولات. ومن المقرر أن يكتمل التنفيذ بحلول منتصف عام 2023، وتتيح الوجهة الجديدة لجميع المقيمين الاستمتاع بنمط الحياة المتكامل في جزيرة الجبيل. وتبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل 10 مليارات درهم، وهو مشروع مملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وتتولى شركة «ليد» مسؤولية تنفيذه وإدارته، ويشمل 6 قرى سكنية تقع بين جزيرتي ياس والسعديات.

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