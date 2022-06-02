«إمباور» إلى كندا للمشاركة بأضخم أجندة دولية لتبريد المناطق

المصدر: دبي- البيان

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يشارك وفد من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في أضخم حدث دولي تنظمه الجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA المقرر انطلاقه في 6 يونيو في مدينة تورنتو الكندية ويستمر حتى 9 يونيو.

يترأس الوفد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» والعضو الفخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لتبريد المناطق ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي حيث سيستعرض في اجتماع مجلس إدارة الجمعية الدولية أبرز التغيرات والتطوير في صناعة تبريد المناطق، والنظرة المستقبلية لصناعة الطاقة المتجددة والنظيفة حيث سيكون أيضاً من المتحدثين الرئيسين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت شعار «Building Connections».

ويستهدف الوفد من المشاركة في الحدث الذي يضم مؤتمراً ومعرضاً وأجندة متكاملة من ورش العمل الفنية والاجتماعات المعمقة، إبراز الدور الحيوي والاستراتيجي الذي تنهض به الإمارات عبر تبنيها ودعمها لصناعة تبريد المناطق في تحقيق حزمة من المكاسب المناخية والاقتصادية والمجتمعية وتأثيرها وفاعليتها في ضمان تحول الموائل الحضرية الإنسانية إلى حاضنات مجتمعية مستدامة، فضلاً عن تهيئتها للبيئة المشجعة على تطبيق أفضل الممارسات المستدامة على صعيد الاستهلاك والكفاءة والإدارة الرشيدة لموارد الطاقة.

وقال أحمد بن شعفار: تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بالاستدامة والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي؛ حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. موضحاً أن الريادة الدولية التي حققتها الإمارات على صعيد صناعة تبريد المناطق كانت ثمار استثمار الدولة في بنى تحتية متطورة ومرافق بمعايير عالمية.

وأكد أن مثل هذا الحدث الدولي يمّكن «إمباور» من بناء جسور متينة مع أقطاب صناعة تبريد المناطق ومع الشركاء التجاريين كما يعد فرصة ثمينة لتبادل الآراء وإجراء الحوارات الثرية الهادفة إلى الارتقاء بتصميم أنظمة تبريد المناطق وتطوير تقنيات مبتكرة.

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