«دناتا» تستثمر 100 مليون دولار في العمليات الخضراء

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، أنها ستستثمر 100 مليون دولار أمريكي في عمليات صديقة للبيئة خلال العامين المقبلين، لتعزيز الكفاءة البيئية عبر شبكتها العالمية. وسوف تدعم الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والمعدات وتحسين العمليات، جهود الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20 % بحلول عام 2024، وبنسبة 50 % بحلول 2030.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: أحرزنا تقدماً كبيراً في الحد من بصمتنا الكربونية، وتقليل النفايات، والحد من استهلاك الطاقة والمياه عبر عملياتنا. وسنزيد استثماراتنا وجهودنا في تعاون قوي مع شركائنا لتحقيق أهدافنا، والحفاظ على البيئة لأجيال الحاضر والمستقبل.

واستثمرت دناتا في السنوات القليلة الماضية في التقنيات المتقدمة، لتحسين الموارد وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر مرافقها. وقامت بتركيب لوازم الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية، ووحدات استرداد الحرارة، وشحن المركبات الكهربائية، في مرافقها في المملكة المتحدة وسنغافورة وإيرلندا. وستدرج الشركة مبادرات الحد من الكربون في بناء وتشغيل مراكز الشحن الجديدة، التي أعلنت عنها مؤخراً في هولندا والعراق.

وتشكل الخيارات الخضراء اعتبارات رئيسة في تخطيط أسطول دناتا. فقد زادت الشركة استثماراتها في المنحدرات الكهربائية والهجينة، ومعدات الدعم الأرضي والرافعات الشوكية، وجددت المعدات العاملة بتقنيات حديثة لتقليل الانبعاثات، وفقاً لأحدث معايير السلامة والجودة. وأصبحت دناتا بذلك أول مقدم خدمات مناولة أرضية، يكمل بنجاح عمليات خضراء لخدمة الطائرات، بمعدات لا تُصدر انبعاثات في دولة الإمارات والولايات المتحدة.

واستثمرت دناتا لخدمات التموين في تحسين العمليات لتقليل أثرها البيئي، وتعاونت مع العديد من عملائها من الناقلات، لتحليل اتجاهات الاستهلاك واستخدام البيانات التنبؤية لضبط كميات الأطعمة والمشروبات التي تُحمل على الطائرات. ولا تقتصر التأثيرات الإيجابية لتحليل البيانات على الحد من هدر الطعام فحسب، بل تخفض أيضاً استهلاك الوقود المرتبط بالوزن.

واتخذت دناتا مبادرات عبر جميع أقسامها، للحد من استهلاك المياه، وإعادة تدوير المواد، مثل الورق والبلاستيك والكرتون والخشب والزجاج والمعدن وزيوت الطهو والزيوت المعدنية. وأعلنت الشركة التزامها هذا العام بتقليل نفاياتها 20 % بحلول 2024.

وقامت دناتا بتضمين إطار عملها البيئي عبر أعمال السفر واسعة النطاق، لتمكين العملاء من اتخاذ خيارات سفر أفضل. وتشمل الخدمات المقدمة للشركات، حلول الأحداث المختلطة، وإرشادات سياسة السفر المستدام، بالإضافة إلى مراقبة انبعاثات الكربون، وإعداد التقارير وفق المعايير العالمية.

واستثمرت «مجموعة دناتا للسفريات» في المملكة المتحدة في التقنيات الخضراء، واعتمدت ممارسات جديدة لتحسين الكفاءة البيئية. فقد تحولت إلى الطاقة المتجددة لاستهلاك الكهرباء من المصادر الخضراء في جميع مكاتبها، وأوقفت الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وخفضت استهلاك الورق بمقدار 4 ملايين صفحة سنوياً، ونفذت سياسة «صفر إلى مكب النفايات»، لضمان إرسال جميع النفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى مرافق استعادة الطاقة لمعالجتها. كما استبدلت 80 % من أسطولها بسيارات كهربائية أو هجينة، بهدف تشغيل أسطول صديق للبيئة بالكامل بحلول 2024.

وتشرك دناتا موظفيها من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية، كما تحثهم على إحداث فرق إيجابي. ففي مايو، تعاون المئات من موظفي دناتا حول العالم، وشاركوا في مبادرة «دناتا تنظف العالم»، وقام متطوعو دناتا بتنظيف الشواطئ والأنهار والقنوات والحدائق العامة في عشرات الدول حول العالم.

وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والبيع بالتجزئة في 36 دولة. وتعاملت في السنة المالية 2021/ 2022، مع أكثر من 527 ألف طائرة، وناولت 3 ملايين طن من البضائع، وحمّلت 39.9 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر بقيمة 632 مليون دولار.

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