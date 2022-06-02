الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع فرنسا

المصدر: أبوظبي- البيان

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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أمس مع إيمانويل مولين مدير عام إدارة الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية، وذلك في مقر وزارة المالية بأبوظبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والعلاقات الاستراتيجية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا.

وأكد محمد الحسيني أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة لتعزيز الحوار والتنسيق مع جمهورية فرنسا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتباحث والتعريف بالفرص والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وبما يسهم في خلق مجالات تعاون جديدة مستقبلاً. وقال معاليه: تلتزم وزارة المالية بمواصلة تعزيز وتقوية مجالات التعاون مع فرنسا باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات.

حضر اللقاء علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعن الجانب الفرنسي لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى الدولة.

كانت الإمارات وفرنسا وقعتا اتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل في 19 يوليو1989 وتمت المصادقة عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (83) لسنة 1989، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بتاريخ 9 سبتمبر1991 وتمت المصادقة عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 1992.

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