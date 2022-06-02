معرض تجهيزات عيد الأضحى ينطلق الخميس بمركز إكسبو خورفكان

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تنطلق الخميس في مركز إكسبو خورفكان فعاليات معرض تجهيزات عيد الأضحى 2022، وسيشهد المعرض على مدار أربعة أيام العديد من العروض الترويجية المتميزة والتخفيضات الجاذبة المقدمة من كبار تجار التجزئة المشاركين من مختلف إمارات الدولة.

وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان أن المنطقة الشرقية تشهد تحولاً تنموياً شاملاً في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي نحرص على أن نعزز من إمكاناتها من خلال تنظيم العديد من المعارض التخصصية والتجارية المهمة التي تلبي احتياجات المنطقة الشرقية، وتسهم بدرجة فاعلة في تنشيط قطاع التسوق والترفيه وتعزز النشاط التجاري بها وتتيح الفرص أمام أفراد المجتمع للتعرف إلى أحدث المنتجات وتوفيرها لهم بأسعار تنافسية.

وسيشهد المعرض الذي يستقبل زواره يومياً من الساعة 4 مساءً ولغاية 10 مساءً، عرضاً لمجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات بدءاً من الأزياء، وحقائب اليد وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل، والسلع الاستهلاكية، وهدايا العيد.

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