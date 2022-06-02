6000 درهم معدل الإنفاق عبر الإنترنت سنوياً في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع خبراء مشاركون على هامش «سيملس الشرق الأوسط 2022» نمو حجم المدفوعات الرقمية في الإمارات والشرق الأوسط مدفوعاً بالدعم الحكومي والطلب الاستهلاكي ونمو التجارة الإلكترونية، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة مما يضيق الفجوة مع الأسواق النامية الأخرى.

وتتوقع مؤسسة الأبحاث «ريسيرش آند ماركتس» ومقرها دبلن، نمو سوق المدفوعات الرقمية في العالم من 6.75 تريليونات دولار العام الماضي، إلى 12.5 تريليوناً بحلول 2027، فيما ذكرت دراسة حديثة لشركة «سي إن إن بي» للأبحاث، أن معدل إنفاق الاستهلاك عبر الإنترنت في الإمارات، الأعلى في المنطقة بمعدل إنفاق سنوي وصل إلى أكثر من 6000 درهم سنوياً في 2021.

وتيرة متسارعة

وذكر الخبراء في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أنه في حين توجد فجوة كبيرة بين المنطقة وأسواق الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، من حيث استخدام المدفوعات غير النقدية كوسيلة أساسية للمعاملات، فإن تزايد وتيرة تسارع المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط بنسبة 25% سنوياً تشير إلى جاهزية دول المنطقة والفرص المتزايدة لمزودي التكنولوجيا المالية.

وقال عبدالرحمن شاهين، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي كوميرسيتي»، إن الأخيرة تركّز على تسهيل وصول المستثمرين إلى حلول التجارة الإلكترونية والخدمات التي ستعزز التجارة الرقمية ونمو العلامات التجارية، وأضاف أن «برنامج شراكات دبي كوميرسيتي»، الذي أطلقته «دبي كوميرسيتي» أخيراً؛ بهدف بناء شراكات قوية على مستوى عالمي وتزويد الشركات القائمة في المنطقة الحرة بخدمات متخصصة، يشتمل على مجالات متنوعة، يتضمن شراكة مع بنك المشرق تهدف إلى منح الشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات تقنية متنوعة تشمل دمج واجهات برمجة التطبيقات والخدمات المصرفية الأخرى التي توفرها (NEOBiz)،‏‏‏ منصة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات من المشرق، كما يشمل البرنامج شراكات مع «جي بي إم» و«حلول الدفع الدولية» و«جي بي إم وكونسينتريك» و«داتا بروتيكشن»؛ لتقديم خدمات دعم أعمال التجارة الإلكترونية.

نمو كبير

وقال هارش كومار، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة «شيبسي»، المتخصصة بإدارة العمليات اللوجستيات، إن نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات سيكون عاملاً أساسياً في نمو المدفوعات الرقمية والتحول نحول مجتمع غير نقدي بشكل أكبر في الإمارات.

وتابع: «من المتوقع أن يسجل حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط للأفراد والشركات 50 مليار دولار بنهاية 2022 وهو ما يمثل نمواً كبيراً منذ بدء جائحة كورونا في 2020 التي سجلت فيها التجارة الإلكترونية حوالي 13 مليار دولار. ونعتقد أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بزيادة اعتماد التسوق عبر الإنترنت، والوصول إلى التمويل الرقمي والتحسينات في اللوجستيات وخيارات التسليم».

مرونة ونماذج

وقال ساندر مارتينز، رئيس شركة أدين للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط، إن مرونة الضوابط التي تنظم سوق المدفوعات في الإمارات تحفّز الشركات الناشئة على الابتكار وتسمح لهم بإطلاق نماذج جديدة من الأعمال، وأضاف: «معظم سكان منطقة الشرق الأوسط يستخدمون اليوم القنوات الرقمية المختلفة للشراء عبر الإنترنت، ونعتقد أن هذا التوجه سيستمر وينمو خلال المرحلة المقبلة».

لاعبون جدد

وقال شارل متى، نائب رئيس منصة «ماي مونتي»، إن عدد اللاعبين الذين يدخلون السوق في مجال التكنولوجيا المالية أكبر بكثير مما كنا نشهده خلال السنوات الماضية، وأشار إلى أنهم يعملون في أوروبا مع شركات وأفراد، فيما خدماتهم موجهة إلى الشركات فقط في السوق المحلي والمنطقة، وأوضح أن الثقة بالبنوك الرقمية والمنصات الرقمية المالية في المنطقة لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت من قبل الكثير من العملاء الذين يترددون في التعامل مع جهات ليس لديها فروع على أرض الواقع.

وقال «نحن شركة حديثة العهد ولدينا مكتب في مركز دبي المالي العالمي ونجري مفاوضات مع عدد من العملاء بالسوق المحلي والمنطقة، وهناك شراكة قريبة متوقعة مع أحد البنوك.

وأشار إلى أن رغم تطور سوق الإمارات، فلا يزال هناك نحو 54% من المتعاملين لا يتعاملون أو لا يستفيدون من الخدمات المصرفية، فالكثير لديهم حسابات مصرفية لكنهم لا يستخدموها ويستفيدون منها في تحويل الأموال وإجراء المدفوعات لا سيما عند الحديث عن فئة العمالة».

تأثيرات الجائحة

أفاد الخبراء بأن جائحة «كوفيد 19»، التي زادت من استخدام الإنترنت بنسبة 17 % عالمياً، رفعت حجم إنفاق التجارة الإلكترونية بشكل كبير، فيما يقوم الناس بقضاء وقت أطول والقيام بأشياء أكثر عبر الإنترنت مع تحول جيل جديد من المستخدمين إلى القنوات الرقمية، ولفتوا إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية الأسرع نمواً كان الأطعمة والمشروبات أو المنتجات ذات الصلة بالمنزل والتي سجلت زيادة أكثر من 300 % في 2020 مع نمو جميع القطاعات الأخرى أيضاً بوتيرة سريعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز