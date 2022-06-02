«بن غاطي» تقبل العملات المشفرة لشراء العقارات

المصدر: دبي – بشار باغ

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كشف محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لـشركة بن غاطي للتطوير العقاري، أن الشركة ستبدأ قبول العملات المشفرة كوسيلة لشراء العقارات، موضحاً أن الإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية، أمس، مع بنك الإمارات الإسلامي لتوفير حزمة من تسهيلات التمويل العقاري لعملاء بن غاطي للتمويل العقاري.

وأوضح محمد بن غاطي أن الشركة ستسلم 1500 وحدة عقارية في 2022، فيما ستطرح 3000 وحدة جديدة ضمن 12 مشروعاً من أبراج سكنية، موضحاً أنها ستواصل تركيزها على فئة الشقق السكنية من الفئة المتوسطة باعتبارها المكون الرئيس لمحفظة مشاريع الشركة، كما تتجه لدخول فئة الشقق الفاخرة، وتدرس أيضاً الدخول في تطوير مشاريع لمجمعات سكنية متكاملة، مؤكداً أن بن غاطي للتطوير العقاري تخطط لتوسيع محفظة مشاريعها العقارية من 4 مليارات درهم إلى 6 مليارات خلال فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين.

وأشار بن غاطي إلى أن الشركة سجلت خلال العام الجاري ارتفاعاً بنسبة الدفع النقدي من قبل المشترين مقارنة بالتمويل المصرفي عبر الرهن العقاري، موضحاً أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى السيولة لدى المستثمرين في ظل النمو الاقتصادي المتواصل، ونوّه بأن قاعدة عملاء الشركة تتمثل في المشترين من داخل الدولة من كافة الجنسيات، منوهاً بارتفاع نسبة المستثمرين من خارج الإمارات، وأكد أن القطاع العقاري في دبي يحقق نمواً ممتازاً. وقد حققنا منذ العام 2020 قفزات في المبيعات.

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