«تصور حقبة جديدة من التجارة» في اجتماعات هيئات الموانئ 2022 بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – وام

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افتتح معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أمس، فعاليات الدورة السابعة من اجتماع هيئات الموانئ (PAR) لعام 2022 في أبوظبي، الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي.

وتستمر الفعاليات التي تعقد تحت عنوان «نعيد معاً تصور حقبة جديدة من التجارة» بفندق فور سيزونز أبوظبي يومين. وتأتي الدورة الحالية، خلال فترة محورية بالنسبة لقطاعات الموانئ والشحن البحري، بسبب تنامي المخاوف من إمكانية تأثير تعطل عمليات شحن البضائع في آسيا على سلسلة التوريد العالمية.

ويشارك بالمؤتمر ممثلو عدد من الموانئ العالمية المرموقة من 13 دولة تشمل ميناء أنتويرب وبرشلونة وبوسان وغوانزو والعراق وكوبه وعُمان وروتردام والسعودية وسياتل وسنغافورة وشنغهاي. وشهد الاجتماع إلقاء المهندس سهيل المزروعي، وعمر الحريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ في السعودية (موانئ)، وكواه لي هون، الرئيس التنفيذي، هيئة الملاحة البحرية والموانئ بسنغافورة، والكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي كلمات افتتاحية.

وتستعرض الجلسات المغلقة الآراء والأفكار حول أفضل الممارسات وكيفية مد جسور التعاون، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف العاملة في قطاع النقل البحري العالمي دائم التطور.

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