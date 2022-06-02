سوق دبي يواصل مسيرة الصعود لليوم الثالث

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تباين أداء الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس، حيث واصل سوق دبي مسيرته الصاعدة لليوم الثالث على التوالي، وارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.8% بدعم قطاعات العقار والبنوك والنقل والاتصالات ليغلق عند 3407 نقاط، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.7% ليغلق عند 9872 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم بأبوظبي و500 مليون درهم بدبي، وجرى التداول على نحو 355 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 163 مليون سهم في دبي ونحو 192 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 21040 صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.8% ليغلق عند 3407 نقاط بدعم صعود أسهم قطاع العقار 1.6% مع ارتفاع «الاتحاد العقارية» 3% و«ديار» 2.2% و«إعمار العقارية» 1.6% و«إعمار للتطوير» 0.9%. كما صعد قطاع النقل 2% بدعم صعود «الخليج للملاحة» 10% و«العربية للطيران» 1.5% و«أرامكس» 2.8%. وصعد قطاع البنوك بنسبة 3% بارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 4% و«دبي الإسلامي» 2.3%. وصعدت أسهم قطاعات الاتصالات 1% والتأمين 0.39% والمرافق العامة 0.8%. وصعد سهم «ديوا» 0.8%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.06% بنزول «دبي للاستثمار» 0.4% و«شعاع كابيتال» 0.9%، بينما صعد «سوق دبي المالي» 0.9%. كما تراجعت أسهم قطاعات السلع 2.4% والخدمات 1.3 %. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي بنحو 167 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 130 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 46 مليون درهم و«إعمار للتطوير» 32 مليوناً، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.3%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.7% ليغلق عند 9872 نقطة. وفي قطاع العقار تراجع «الدار» 1%، وصعد «رأس الخيمة العقارية» 0.7%. وفي القطاع المالي والبنوك تراجعت أسهم «العالمية القابضة» 0.3% و«أبوظبي الأول» 3.8% و«أبوظبي التجاري» 0.7% و«أبوظبي الإسلامي» 0.7%، وفي قطاع الطاقة نزل سهم «أدنوك للتوزيع» 1.4%، بينما صعد «أدنوك للحفر»0.6% و«دانة غاز» 1.8%. وفي قطاع الاتصالات هبط سهم «اتصالات» 2% واستقر«الياه سات» من دون تغير يذكر.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً نحو 335 مليون درهم، فيما كان «تكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%.

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