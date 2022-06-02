مرحلة جديدة للعلاقات بين الإمارات وقرغيزستان يقودها القطاع الخاص

المصدر: بيشكك - وام

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أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الإمارات وجمهورية قرغيزستان يدشنان مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية يقودها القطاع الخاص في البلدين الصديقين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري 10 أضعاف خلال المرحلة المقبلة ليصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً.

وقال وزير الاقتصاد في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» بالتزامن مع ترؤسه وفداً اقتصادياً وتجارياً إلى بيشكك عاصمة قرغيزستان، إن حجم التجارة الثنائية غير النفطية مع قرغيزستان بلغ أكثر من 828 مليون دولار خلال 2021.

وأضاف أنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وضعت الإمارات أهدافاً ورؤية واضحة لسياستها الاقتصادية للخمسين عاماً المقبلة تتمثل في تعزيز شراكتها وتعاونها مع دول العالم لرفع مستوى التبادل التجاري معها إلى أعلى المستويات خلال الأعوام المقبلة، وذلك في إطار مشروع 10 في 10 لمضاعفة حجم التجارة إلى 10 أضعاف، حيث ركز المشروع على 10 دول في آسيا لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.

وقال إن الإمارات تستحوذ على 98% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع قرغيزستان وتحتل الإمارات المرتبة الأولى خليجياً من حيث إجمالي حجم التبادل التجاري بين قرغيزستان ودول التعاون. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نما 167% خلال السنوات الخمس الماضية، في حين نما حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى قرغيزستان 742 % خلال الفترة ذاتها.

علاقات متميزة

وأكد أن زيارة وفد تجاري واستثماري إلى جمهورية قرغيزستان الصديقة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، حيث تعد قرغيزستان شريكاً اقتصادياً مهماً في منطقة آسيا الوسطى وتتمتع بإمكانات وفرص واعدة تجعل من أسواقها إحدى الوجهات التجارية والاستثمارية الحيوية بالنسبة للقطاع الخاص في الإمارات، والتي تتميز بالزخم المتزايد في المجالات التجارية والاستثمارية، لا سيما الزراعة والأمن الغذائي بما يشمل الصناعات الغذائية والسياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

وأضاف أن الزيارة تأتي بهدف إقامة شراكات دائمة تخدم المصالح المشتركة وتعزز التبادل التجاري والاستثمارات إضافة إلى خلق فرص نمو واعدة بين البلدين.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات ضمن قائمة أهم 20 دولة تمتلك استثمارات أجنبية مباشرة في قرغيزستان.

8 مجالات

وأشار عبد الله بن طوق إلى أنه يوجد 8 مجالات استراتيجية لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع قرغيزستان وتتمثل في «الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والنقل والتأمين والبنية التحتية».

ونوه إلى أن الزيارة تهدف إلى تطوير شراكات تنموية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك واستكشاف فرص جديدة للاستثمار بين البلدين بما يسهم في تعزيز مستوى التعاون التجاري والاستثماري مع الجانب القيرغيزي. وتشمل الزيارة زيارات ميدانية للمنطقة الاقتصادية الحرة «بيشكيك» ومقرات شركات ومصانع في مجالات الصناعات الغذائية والمشروبات ومواد البناء والنسيج والملابس.

40 جهة

يضم وفد الدولة ممثلين عن 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية والقطاع الخاص الذي يشكل أكثر من 70 % من أعضاء الوفد من مستثمرين وشركات في قطاعات الصناعات الغذائية والطيران والسياحة والطاقة المتجددة والعقارات والبنى التحتية واللوجستيات والمياه والحلول البيئية.

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