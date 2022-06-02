«الصقر للتأمين»: لا تأثير لتغيير محتمل بالملكية على الأعمال

المصدر: (دبي- البيان)

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أكدت شركة الصقر الوطنية للتأمين، أنه بالنسبة لإفصاحها الصادر بتاريخ 26 مايو بخصوص صفقة بيع محتملة لكامل حصة المساهم الرئيسي، فإن شركة الصقر تود أن توضح للمساهمين وأصحاب المصلحة أن أي تغيير محتمل ولاحق في نسبة ملكية مساهمي الشركة لن يؤثر على مزاولة الشركة لأعمالها.

كما نوّهت الشركة بأن الأوضاع الاقتصادية العالمية المعروفة تركت أثرها على مختلف قطاعات الأعمال بما فيها التأمين، وفي هذا السياق، فإن الخسائر المتراكمة نجمت عن خسائر استثمارية تتضمن خسائر أعمال شركات شقيقة وخسائر في سوق الأسهم ناجم عن تقلبات السوق، إضافة إلى انتهاج الشركة سياسة صارمة في احتساب الاحتياطيات الفنية والتسعير.

وأكدت الشركة أنها بدأت بالفعل تنفيذ خطة للتعافي، متوقعة أن يظهر أثر ذلك في النتائج الربعية اللاحقة.

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