حفل افتتاح إكسبو دبي يحصد 29 من جوائز «تيلي» العالمية

المصدر: دبي - البيان

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يواصل «إكسبو 2020 دبي»؛ أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حصد النجاح والتقدير من أنحاء العالم، بعد شهرين على إسدال الستار على فعالياته، حيث حاز حفل افتتاح الحدث الدولي 29 جائزة مختلفة في حفل توزيع جوائز «تيلي TELLY» العالمية المرموقة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجائزة، بالإضافة إلى فوز تطبيق إكسبو دبي الافتراضي – إكسبلورر بالجائزة الذهبية لأفضل تطبيق تفاعلي وغامر.

وحصد حفل الافتتاح 9 جوائز ذهبية:- «التصوير بالفيديو /‏‏‏ التصوير السينمائي»، «الواقع الغامر والمختلط - استخدام الواقع المعزّز»، «الواقع الغامر والمختلط – الإخراج»، «الواقع الغامر والمختلط – عرض»، «الإنترنت - استخدام الموسيقى»، «الإنترنت - تصميم موقع الحدث»، «الإنترنت - استخدام الصوت 360 درجة»، «الواقع الغامر والمختلط – الأداء والاستعراض» و«الواقع الغامر والمختلط - الفعاليات»، بالإضافة إلى 12 جائزة فضية وثماني جوائز برونزية.

حفل

كما فاز حفل الافتتاح الأسطوري بجائزة «أفضل إنتاج فني لفعالية لعام 2022»، والتي تمنحها مجلة «توتال برودكشن الشرق الأوسط وأفريقيا» لأفضل الأعمال والفعاليات الفنية في المنطقة. واستحوذ إكسبو 2020 دبي على مخيلة العالم من خلال الترحيب بأرقى العقول والأفكار الأكثر ابتكاراً من جميع أنحاء العالم، ووضع حفل افتتاحه المبهر الأساس لـ 182 يوماً من الترفيه وأطلق سلسلة من الفعاليات في إكسبو عززت المزيد الاقتصاد الإبداعي لدولة الإمارات.

وكونه أضخم حدث عالمي يتم تنظيمه منذ بدء الجائحة، حرص إكسبو 2020 دبي على بث حفل الافتتاح لملايين المشاهدين حول العالم، وذلك عبر العديد من القنوات التقليدية والإلكترونية، بما فيها تلفزيون إكسبو ومنصة إكسبو الافتراضية، ليصل عدد مشاهدي حفل الافتتاح إلى 7,6 ملايين مشاهد حتى تاريخ 31 مارس 2022.

وكان حفل الافتتاح باهراً واستثنائياً بكل المقاييس، حيث أقيم في ساحة الوصل المذهلة، والتي تتضمن أكبر نظام صوتي غامر في العالم، وأكبر نظام عرض فيديو مدمج في العالم، وشمل العرض فقرات فنية مبهرة على مسرح دائري متحرك، وتقنيات غامرة تشمل أكثر من 3000 وحدة إضاءة، و1000 مكبر صوت، و1300 زيّ مسرحي، وأداء رائعاً من أكثر من 1000 فنان مشارك في عرض تاريخي فريد من نوعه.

أنشطة

وأعرب طارق غوشة، الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات في إكسبو 2020 دبي، والذي أشرف على تنظيم حفلي الافتتاح والاختتام للحدث، إضافة إلى برنامج الفعاليات الفنية والترفيهية الحافل لإكسبو، عن سروره البالغ بحصول حفل الافتتاح على هذه الجوائز المتعددة والمرموقة.

وقال: نحن فخورون للغاية بالبرنامج الترفيهي العالمي الذي قدمناه للجمهور في إكسبو، وحفل الافتتاح الذي شاهده الملايين في جميع أنحاء العالم وعلى مدار 182 يوماً من التجارب الترفيهية الرائعة، مع ما يصل إلى 200 حدث مباشر يومياً عبر عدد من المواقع والمنصات في أنحاء إكسبو 2020 دبي.

وأضاف: استلهم حفل الافتتاح عروضه الفنية من شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصُنع المستقبل»؛ حيث اصطحب الجمهور في رحلة ملؤها الإبهار، مجسداً المحاور الثلاثة التي ارتكز عليها الحدث الأكبر من نوعه في العالم، وهي الفرص والتنقل والاستدامة، ومسلطاً الضوء على القيم الإماراتية الراسخة، ورؤية إكسبو 2020 دبي وأهدافه، وترحيبه بمشاركة 192 دولة في رحاب دبي وعلى أرض دولة الإمارات.

فنانون عالميون

وتصدّر التينور العالمي أندريا بوتشيلي قائمة الفنانين العالميين الذين أحيوا حفل الافتتاح، بالإضافة إلى الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني الحائزة جائزة غولدن غلوب أندرا داي، والمغنية وكاتبة الأغاني إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني العالمي لانج لانج؛ والفائزة بأربع جوائز جرامي أنجيليك كيدجو.

جوائز «تيلي»

تحتفي جوائز «جلوبال تيلي» العالمية بالتميز في مجال المحتوى المرئي، وتسلط الدورة الثالثة والأربعون من هذه الجائزة الضوء على عودة هذه الصناعة إلى البروز في عالم متحول، مع التركيز على التغييرات التي ظهرت من خلال التطور الحاصل في وسائل التواصل المرئي، مثل إضافة الأحداث الهجينة والواقع الافتراضي الغامر والاستدامة والتنوع والشمول والتأثير الاجتماعي.

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