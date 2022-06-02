51,149 زيارة تفتيشية على منشآت أبوظبي التجارية في الربع الأول

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أكد مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أهمية وفاعلية نشاطات الحماية التجارية التي يقوم بها في تعزيز النشاط الاقتصادي بالإمارة.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي عدد زيارات الرقابة والتفتيش والحملات التفتيشية على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 51,149 زيارة وحملة بزيادة 14.9% مقارنةً بـ44,479 زيارة وحملة في الربع الأول من العام الماضي 2021.

وتوزعت زيارات الرقابة والتفتيش على 23,293 زيارة رقابة في منطقة أبوظبي، و8,916 زيارة في منطقة الظفرة، و17,138 زيارة في منطقة العين، فيما بلغت الحملات التفتيشية في مناطق الإمارة المختلفة 1,802 حملة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ103 حملات في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس تراجع الإنذارات الموجهة للمنشآت التجارية خلال الربع الأول العام الماضي الدور الذي تقوم به «اقتصادية أبوظبي» في حماية المستهلك والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للحياة التجارية، وتراجعت حالات الإنذارات الموجهة للمنشآت التجارية في إمارة أبوظبي من 4022 إنذاراً في الربع الأول من العام الماضي إلى 2916 حالة في الفترة نفسها من العام الجاري، وذلك بنسبة تراجع بلغت 27.5%، فيما استقرت شكاوى المستهلكين خلال الفترة نفسها عند 3,261 شكوى.

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