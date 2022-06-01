خدمات ذكية جديدة لبريد الإمارات تستهدف الرقمنة والاستدامة وتعزيز التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - وام

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أكد عبيد القطامي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة بريد الإمارات، المشغل البريدي الرسمي في الإمارات والمزوّد لخدمات التوصيل السريع، أن مشاركة بريد الإمارات مع خبراء التكنولوجيا والشركاء العالميين في قطاع الاقتصاد الرقمي في معرض سيملس الشرق الأوسط، تؤكد أهمية القطاع الذي يوفر الخدمات التجارية والمالية الذكية.

ونوه القطامي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض سيملس الشرق الأوسط 2022، بأن بريد الإمارات يُعد مزوداً رائداً للخدمات البريدية ولوجستيات التجارة الإلكترونية، والحرص على مشاركة الحلول والابتكارات وعرض أحدث الخدمات التي يستخدمها بريد الإمارات، علاوة على الخطط المستقبلية في الرقمنة والاستدامة، والاستفادة من تجارب الشركات العالمية التي جاءت إلى دولة الإمارات، من أجل استعراض أبرز ما وصلت إليه من التكنولوجيا.

وكشف عن إطلاق محفظة الخدمات الرقمية التي تعمل على تسهيل إشراك المتعاملين في زيادة وتيرة الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية بالدولة، ومُختلف القطاعات الأخرى التي تعتمد أنشطتها على خدمات البريد والتوصيل.

وأوضح أن المحفظة الجديدة تساعد في إنشاء حسابات خاصة للمتعاملين من خلال المعاملات «اللاورقية»، والتي تأتي ضمن خطط دولة الإمارات في الاتجاه نحو الرقمنة والاستدامة، وتأتي هذه الخطوات استكمالاً لنجاح «بريد الإمارات» في رقمنة إجراءات انضمام المتعاملين الجدد خلال 24 ساعة من إنشاء حساباتهم لدى الشركة، حيث أصبحت هذه العملية أكثر سرعة وسلاسة.

ولفت إلى أن تلك الخدمات تؤدي إلى تسهيل عملية الربط بين الشركات الإلكترونية الناشئة والكبيرة، مما يسهم في تسهيل جودة خدمات المتعاملين، وزيادة وتيرة الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية بالدولة، وتبسيط إجراءات التعاملات الخاصة في إرسال الشحنات ومراقبتها، مؤكداً أن التحول الرقمي يعزز دور بريد الإمارات بوصفه مركزاً لوجستياً مثالياً لنقل الشحنات من الشرق إلى الغرب عبر دولة الإمارات.

وأردف أن الحلول الذكية تعكس الالتزام بتوفير سُبل نمو قطاع التجارة الإلكترونية وتعزيز دور الإمارات بحكم مكانتها الكبيرة في العالم، منوهاً بالزيادة المضطردة خلال الجائحة في حجم التجارة الإلكترونية، وعلى الرغم من الآثار السلبية لتلك الجائحة فإنها أسهمت بشكل إيجابي من حيث الإقبال بشكل كبير على عملية الرقمنة، واللجوء إلى حلول مبتكرة للاستدامة وحماية البيئة.

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