حلول «تريند مايكرو» توقف 436 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو الشرق الأوسط وأفريقيا، أنه في ضوء مشهد التهديدات الحالي، بات من الضروري أن تمتلك المؤسسات رصيداً واسعاً من التحليلات المعمّقة والتوقعات المستقبلية الدقيقة، فضلاً عن امتلاكها للحلول القابلة للتكيف مع التطورات المستقبلية لتوفير الحماية لها في مختلف مراحل مسيرتها الرقمية. وإننا في تريند مايكرو نضمن أمن العمليات المؤسسية من خلال حلول تمتلك قدرات الكشف والاستجابة الموسعة والشاملة لمختلف البيئات الرقمية.

وتم تصنيف تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة العاملة في مجال الأمن السيبراني، كشركة رائدة في تقرير فوريستر ويف للكشف والاستجابة الأمنية للأجهزة الطرفية عن الربع الثاني لعام 2022. ووفقًا للتقرير، نجحت الحلول الأمنية من تريند مايكرو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رصد وإيقاف أكثر من 436 مليون تهديد (436,085,099)، عبر البريد الإلكتروني.

وإيقاف أكثر من 80 مليون هجمة (80,191,815)، باستخدام الروابط الضارة في جميع أنحاء المنطقة، كما نجحت الشركة في تحديد وحجب أكثر من 20.5 مليون هجمة (20,572,364)، عبر البرمجيات الخبيثة.

كما تمكنت حلول «شبكة المنزل الذكي - Smart Home Network» من تريند مايكرو من حماية البيئات الهجينة والأجهزة المنزلية والشبكات عبر إيقاف ما يقرب من 18 مليوناً (17,976,951) من التهديدات الواردة والصادرة في الشبكات، بالإضافة إلى منع أكثر من 33.5 مليون حادثة سيبرانية (33,524,876)، تستهدف شبكات المنازل الذكية.

وكانت تريند مايكرو ضمن ثلاثة مزودي خدمات أمنية حصلوا على تصنيف الريادة بحسب التقرير، حيث حصدت الشركة على نتيجة 5 من أصل 5 درجات في المعايير التسعة التي يستند إليها التقرير والتي تشمل: قدرات الكشف، والمقدرة على تحديد وتوثيق تكتيكات المهاجمين وتقنياتهم في الوصول إلى الأهداف وسلوكهم، وإمكانية تحقيق استجابة واسعة للهجمات السيبرانية، فضلاً عن الخطط الابتكارية.

وأشار تقرير فوريستر ويف إلى أن «التحليلات تُعد أكثر أجزاء عملية الاستجابة للحوادث استهلاكاً للوقت»، وأوصى المؤسسات الساعية إلى تحسين تجربة التحليل لديها بمنح الأولوية لمزودي الخدمات القادرين على توفير السياق المناسب والمُبسط للتحقيق ورصد التهديدات من خلال الربط بين الأحداث وتوفير المعلومات عن التهديدات في الوقت المناسب.

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