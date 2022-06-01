22 ألف زائر لمعرض الفنادق 2022 في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختُتمت الدورة الثانية والعشرون من معرض الفنادق 2022 بدبي، بحضور عدد كبير من الزوار، ما يوحي بمستقبل زاهر لقطاع الضيافة بعد الجائحة، وحصد أكبر وأطول حدث تجاري في الشرق الأوسط مُخصص لقطاع الفنادق والضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أكثر من 22 ألفاً من الزوار الإقليميين والعالميين لحضور هذا الحدث المحوري خلال أيام المعرض الثلاثة.

وقالت إيلين أوكونيل، نائب الرئيس للتصميم والضيافة في دي أم جي إيفينتس: «نحن فخورون برؤية كيف يستمر هذا الحدث في جمع الجمهور ليس فقط من داخل المنطقة، ولكن على مستوى العالم أيضاً، فقد جاء 20% من إجمالي الزوار من الأسواق الدولية، في حين جاء 80% من الإمارات، هذا ما يوضح أنه مع انتقالنا إلى هذه المرحلة الجديدة ما بعد الجائحة، أصبح للتواصل الشخصي أهمية أكثر من أي وقت مضى، ويعتبر التعاون عنصراً أساسياً لانتعاش هذه الصناعة».

وأضافت: «يسرنا أن نعرض أحدث توجهات التصميم الداخلي من خلال معرض إنداكس 2022، ومساحة العمل، إلى جانب معرض الترفيه وهايتك دبي، اللذين يجمعان كل جانب من جوانب صناعة الضيافة لمناقشة الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا».

محطة رئيسية

وأُقيم الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، وعرض أحدث الابتكارات في هذا القطاع، بينما كان بمثابة محطة رئيسية لالتقاء موردي الضيافة من أنحاء العالم والشرق الأوسط. كذلك طيلة أيام الحدث قدمت المؤتمرات والندوات والميزات للزوار تحليلاً متعمقاً وتجارب طهي حية وحوارات بين القطاعات، مما سيساعد على دفع عجلة الصناعة إلى الأمام.

كما حرصت جمعية مختصي مجال التمويل والتكنولوجيا في قطاع الضيافة (HFTP®) على جمع أبرز خبراء التكنولوجيا في برنامج هايتك دبي، وهو برنامج تعليمي مكثف تم التخطيط له من قبل المجلس الاستشاري في هايتك دبي، ويضم خبراء تكنولوجيا الضيافة المشهورين من بعض أفضل الفنادق والمنتجعات في المنطقة، مع تسليط الضوء على مواضيع مهمة، مثل الأمن السيبراني والإدارة المالية والابتكار التكنولوجي وعمليات تكنولوجيا المعلومات.

وجمع منتدى قيادة الضيافة بين مالكي الفنادق والمشغلين والمديرين في أعقاب الفترة الأكثر تحدياً واضطراباً في العقود الأخيرة، حيث تبادلوا المعرفة والخبرة للانتقال إلى حقبة جديدة مع بدء رفع قيود السفر وتزايد الرغبة فيه. كما شملت المواضيع الرئيسية في برنامج 2022 الابتكار في مجال الضيافة، وتأثير الميتافيرس على الضيافة والضيافة المستدامة والأخلاقية.

برنامج متنوع

وقالت إيلين أوكونيل، نائب الرئيس للتصميم والضيافة في دي إم جي إيفينتس: «كان برنامج هذا العام متنوعاً للغاية، ومثّل حقاً نقطة تحول إيجابية في الصناعة على الرغم من أن العامين الماضيين كانا أصعب فترة على هذا القطاع منذ عقود، فقد كان هناك شعور كبير بالإيجابية والتفاهم بين الجمهور، مما يوفر مستقبلاً مشرقاً للصناعة بينما نتجاوز الجائحة».

وشملت كذلك فعاليات المعرض الأخرى قمة أصحاب المصلحة في قطاع المأكولات والمشروبات، واجتماع مدبرات المنازل المحترفات، ومنتدى الضيافة، ونمط الحياة والصحة والسبا، والمؤتمر السنوي لمهندسي الضيافة في الشرق الأوسط.

كذلك شهدت المسابقات والتحديات، مثل طاولة الشيف ومسابقة مدبرات المنازل، تنافساً بين فرق من بعض أكبر مجموعات الفنادق على مدار 3 أيام من الفعالية لعرض مواهب المنطقة وتكريم المواهب المجهولة في هذا المجال. وفاز كلٌ من فريق فندق راديسون بلو ديرة وفريق فندق بارك حياة أبوظبي بجائزة طاولة الشيف.

وأضافت: «نتوقع أن تكون الصناعة في مكانة مختلفة تماماً، عندما نجتمع العام المقبل مع حدوث تغييرات أساسية فيها، مثل الاستدامة والابتكار مع تقدمنا كصناعة، حيث تعد هذه الأوقات متغيرة والابتكار هو جوهر هذه الفترة».

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