منطقة عجمان الحرة تسجل نمواً لافتاً بنسبة 45 % بقطاع التجارة الإلكترونية في 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت منطقة عجمان الحرة تحقيق نمو لافت في قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 45% في عام 2022، وتعكس هذه النتائج الإيجابية المكانة المرموقة لمنطقة عجمان الحرة كحاضنة مثالية للأعمال ووجهة رائدة للشركات العالمية، مدعومة بمحفظة متكاملة من الحلول المتقدمة والمرافق الحديثة، جاء ذلك خلال مشاركة المنطقة الحرة في معرض ومؤتمر «سيملس الشرق الأوسط 2022».

ويُعزى هذا النمو إلى تنوع الحلول التي تتيحها المنطقة الحرة، خاصة في مجال المستودعات والتخزين، إلى جانب النمو المطرد التي تشهده التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتميز منظومة التخزين المبتكرة في المنطقة الحرة بكونها مصممة لتلبية كافة المتطلبات اللوجستية، وتوفير حلول نوعية تسهل عمليات شركات التجارة الإلكترونية، بما يعزز مكانة المنطقة الحرة كمركز رائد لأنشطة التخزين والتوزيع والتجارة الإلكترونية.

وفي إطار دعمها لشركاء الأعمال بقطاع التجارة الإلكترونية، أتاحت منطقة عجمان الحرة في جناحها بالمعرض منصة لعرض حلول وخدمات شركات «دي إم موبيليتي»؛ و«بيت العود»؛ و«سوق بازار»؛ و«أبل وانغ»؛ و«فاست كوميرس»، وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: «تشكل التجارة الإلكترونية ركيزة أساسية لنجاحنا، وإحدى القطاعات الأكثر نمواً في الدولة. ونحرص في منطقة عجمان الحرة على توفير السبل المثلى لنمو وتوسع شركات التجارة الإلكترونية، ودعمها من خلال مرافقنا المتقدمة وحلولنا اللوجستية المتكاملة. وتعكس المؤشرات الإيجابية الجديدة نهجنا الاستراتيجي لتطوير هذا القطاع الحيوي، واستقطاب المزيد من الشركات، وتمكينها من الاستفادة من عروضنا المتنوعة وخدماتنا ذات القيمة المضافة، ومركزنا للتجارة الإلكترونية».

وأضاف: يعد «سيملس الشرق الأوسط 2022» منصة مثالية لتسليط الضوء على تنافسية منطقة عجمان الحرة وعوامل أفضليتها، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وتميز بيئة أعمالها الداعمة للاستثمار، وتطور بنيتها التحتية، وكفاءة حلولها المبتكرة ومحفزاتها وتسهيلاتها وخدماتها ذات القيمة المضافة، إلى جانب احتضانها مساحات أعمال عالية الجودة لشركات التجارة الإلكترونية. ويسعدنا تمكين شركاء الأعمال من المشاركة، واستعراض خدماتهم ومنتجاتهم جنباً إلى جنب مع منطقة عجمان الحرة، تماشياً مع التزامنا بدعم نموهم، وتعزيز فرص نجاحهم.

وتمثل مشاركة منطقة عجمان الحرة في «سيملس 2022» ونتائج النمو التي أعلنت عنها مؤشرات جديدة على التزامها بالمضي قدماً في تمكين مجتمع الأعمال، وتطوير تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين، مثل «غرفة عجمان» و«ميناء عجمان»و«نون» ومجموعة من المؤسسات المصرفية، في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة المنطقة الحرة كونها أحد مراكز الأعمال العالمية المرموقة في الدولة.

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