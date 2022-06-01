يوبيتك تطلق «لايفات فيرس» أول مشروع ميتافيرس في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة مجمع لايفات للتعامل الإلكتروني، إحدى شركات مجموعة UBitc (يوبيتك)، «لايفات فيرس»، المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يعتبر نواة وأفقاً جديداً لمستقبل الإنترنت. وبعيداً من أن يتم بناء لايفات فيرس كامتداد للعبة فيديو، تم ابتكار لايفات فيرس لتحقيق ما يمكن رؤيته في الأفق لمستقبل الإنترنت، والفرص الهائلة في دمج أفضل التجارب الرقمية والواقعية.

ويتميز لايفات فيرس، والذي تم البدء بالعمل به من 3 سنوات، بشموله مختلف قطاعات الأعمال والترفيه والفعاليات، واحتوائه على العديد من الخدمات التي تدعم صناعة المحتوى الإبداعي وتطويره، كما ستسمح لروّاد هذا العالم من أصحاب أعمال ومستخدمين، للعمل على زيادة تفاعلهم، واكتساب الكثير من الفوائد، من معرفة وتجارب جديدة، وترفيه، كما سيدعم سعيهم لكسب المال، سواء كان بالاستثمار في العقار الرقمي، أو بالرموز غير القابلة للاستبدال، من خلال عملة لايفات فيرس الرقمية الافتراضية (لايفا توكن).

ويجدر الإشارة إلى أن الشركة قد انتهت من تصميم جهاز نظارات الواقع الافتراضي الخاص بها (Livaat VR Headset)، والّذي سيتم إطلاقه قريباً في الأسواق، حيث سيسمح للمستخدم بالدخول لعالم لايفات فيرس، بما يضمن كفاءة التجربة وسهولتها، وبمنتهى المرونة. أضف إلى ذلك، أن مجموعة يوبيتك في المراحل النهائية لتشغيل أحدث استوديو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخدمات إنتاج المحتوى ثلاثي الأبعاد الخاص بالعالم الافتراضي والواقع المعزز، والمؤثرات المرئية والسينمائية.

بيئة استثمارية

واختارت الشركة أن يكون مقرها الرئيس في دولة الإمارات، لما تتميز به بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، كبيئة استثمارية مميزة وجاذبة على مستوى العالم، كما يميزها أيضاً الشغف الكبير لإطلاق وتمكين الطاقات البشرية في المشاريع الريادية والأفكار الإبداعية الّتي تحاكي المستقبل، وقد تم اختيار مقر الشركة التقني والأعمال البرمجيّة في الأردن، كونها تمتلك أمهر العقول والكفاءات في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

صمم لايفات فيرس، ليقدم أفضل ممارسة لدمج التجارب المادية الواقعية والرقمية الافتراضية، من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة في عالم الإنترنت. نحن في لايفات فيرس عازمون على إبراز تجربة رقمية عالمية ملهمة ومذهلة، باستخدام أحدث التطورات التكنولوجية. يمتلك فريق لايفات فيرس خبرة كبيرة، ومعرفة واسعة بقطاع التكنولوجيا، وحرص شديد لإنجاح وتطوير لايفات فيرس.

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