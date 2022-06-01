8500 غرفة فندقية جديدة في دبي بنهاية 2023

المصدر: دبي – بشار باغ

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يسجل القطاع الفندقي في دبي، دخول أكثر من 8500 غرفة جديدة بحلول العام المقبل، لتصل بذلك سعة القطاع في دبي إلى 146526 غرفة، مقارنة بنحو 137950 غرفة فندقية بنهاية العام الماضي، حسبما أفادت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبينما تهيمن المنشآت الفندقية والمنتجعات الفاخرة من فئة 5 نجوم، على الحصة الأكبر من القطاع حالياً، حيث تصل حصتها إلى 34 %، إلا أن المشرعات الفندقية الجديدة التي يتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة، ستتركز بشكل رئيس في المنشآت من فئة 4 نجوم والشقق الفندقية.

وبحسب التقرير السنوي لأداء القطاع السياحي لعام 2021، والصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، من المتوقع أن ينمو عدد الغرف الفندقية من فئة الأربع نجوم 4 % سنوياً، بدءاً من عام 2021 لغاية عام 2023، على أن تحقق الشقق الفندقية نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة ذاتها، مقابل نمو يصل إلى 2 % فقط بالنسبة للمشروعات الفندقية الفاخرة من فئة 5 نجوم، وأكدت الدائرة أن دبي ستشكل أحد أكبر الأسواق الفندقية في العالم وأكثرها تنوعاً.

واستحوذت 10 مناطق رئيسة على النسبة الأكبر من توزيع الغرف الفندقية في دبي، حيث استحوذت «ديرة» على 22 % من إجمالي السعة الفندقية المتاحة في الإمارة بنهاية 2021، بما يعادل 29726 غرفة فندقية، تليها منطقة البرشاء 13 % بما يعادل 17923 غرفة فندقية، ثم منطقة جميرا بنحو 12 % بنحو 16440 غرفة فندقية، ومن ثم وسط مدينة دبي بنسبة 10 %، بما يعادل 13779 غرفة فندقية، واستحوذت دبي مارينا وبر دبي على نحو 8 % لكل منطقة، بما يعادل 11178 غرفة، و10841 غرفة على التوالي.

واستحوذت 3 مناطق على نحو 15 % (5 % لكل منطقة)، من إجمالي السعة الفندقية، وتضم عود ميثاء 7460 غرفة فندقية، ونخلة جميرا، وتضم نحو 7305 غرف فندقية، وجبل علي بنحو 6230 غرفة فندقية، فيما استحوذت منطقة مركز دبي التجاري العالمي على 4 % من إجمالي السعة، بما يعادل 5870 غرفة فندقية، أما المناطق الأخرى، فاستحوذت على 8 %، بما يعادل 11198 غرفة فندقية.

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