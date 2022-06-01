«أرامكس» تبرم اتفاقية ملزمة للاستحواذ الكامل على «MyUS»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي، اليوم عن إبرامها اتفاقية ملزمة للاستحواذ الكامل على شركة (أكسس يو أس إيه شيبينغ إل إل سي) (Access USA Shipping, LLC) («MyUS»)، وهي منصة عالمية قائمة على التكنولوجيا متخصصة في خدمات إعادة توجيه الطرود وتمكين التجارة الإلكترونية عبر الحدود، بقيمة إجمالية مقترحة تبلغ 265 مليون دولار، علماً أن استكمال الصفقة يخضع للتعديلات المعتادة.

وتعد MyUS، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، منصة رائدة في تمكين التجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلال خدماتها المتميزة القائمة على التكنولوجيا. وتوفر الشركة حلولاً ذات تكلفة معقولة لإعادة توجيه الطرود لملايين العملاء الذين يتسوقون من مواقع التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين.

وتعتمد الشركة برمجيات حديثة مملوكة لها وتكنولوجيا فريدة قابلة للتطوير، كما أنها تمتلك خبرة عملية رائدة في قطاعها تمتد إلى أكثر من 24 عاماً ونموذج أعمال ناجحاً يركز على العملاء ويلبي بشكل مبتكر احتياجات المتسوقين في أنحاء العالم.

ويتماشى الاستثمار مع استراتيجية أرامكس الرامية إلى زيادة حصتها السوقية في مجال خدمات التوصيل السريع عبر الحدود، والاستفادة من فرص النمو الواعدة في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي، الذي يشهد نمواً متسارعاً وتبلغ قيمته 4 تريليونات دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تحقق صفقة الاستحواذ هذه فوائد عدة لكلا الشركتين، بما في ذلك التكامل التشغيلي وتحسين مستويات الكفاءة ومشاركة منصاتهما التكنولوجية، بجانب فرصة توسيع نطاق خدماتهما نحو أسواق جديدة.

مسارات تجارية

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «نتطلع قدماً إلى الترحيب قريباً بعملاء وموظفي شركة MyUS في أرامكس. تعد أعمال وخبرات MyUS مكملاً طبيعياً للحلول المبتكرة التي تقدمها أرامكس ولا سيما خدمتنا الرائدة «شوب آند شيب».

ونتوقع أن يثمر هذا الاستحواذ فوائد كبيرة، وأن يسهم في فتح مسارات تجارية جديدة لكلتا الشركتين وزيادة التدفقات من مراكز التجارة العالمية الرئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط التي تحظى فيها أرامكس بمكانة رائدة وسمعة قوية. وبالنظر إلى الربحية القوية لشركة MyUS، نتوقع أن تحقق هذه الصفقة قيمة تراكمية لأرامكس ومساهميها بجانب خلق قيمة كبيرة لعملائنا وشركائنا».

إمكانات مستقبلية

وقال راميش بولوسو، الرئيس التنفيذي لشركة MyUS: «نفخر بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها شركتنا بعد 24 عاماً من العمل المستمر لتطويرها وبناء سمعتها لنحافظ على قوة علامتها التجارية ونكسب ولاء قاعدة واسعة من العملاء.

ويمثل هذا الاستحواذ من قبل شركة رائدة عالمياً في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية بحجم ومكانة أرامكس على أعمالنا خير دليلٍ على قوة أدائنا وإمكاناتنا المستقبلية ونطاق خدماتنا الواسع ونجاحنا في توسيع حضورنا في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي متسارع النمو والتطور وعالي الربحية.

وقد أثمرت استثماراتنا في تطوير الشركة على مر السنين وتركيزنا الناجح على توفير حلول التجارة الإلكترونية المبتكرة عبر الحدود عن نمو وتطور كبيرين في أعمالنا وسمعة علامتنا التجارية.

ويتيح هذا الاستحواذ لعملائنا وشركائنا التجاريين الاستفادة من شبكة أرامكس العالمية وخبراتها الدولية ونطاق خدماتها الواسع مع الوصول في الوقت نفسه إلى حلولنا المخصصة والمصممة حسب الطلب. ونحن على ثقة بأن MyUS ستواصل نموها وازدهارها تحت قيادة مالكها الجديد، أرامكس».

وتخضع صفقة استحواذ أرامكس على MyUS لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية المعمول بها. ومن المتوقع إغلاقها في الربع الثالث من عام 2022 وستفصح أرامكس حينها عن التفاصيل الكاملة للصفقة.

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