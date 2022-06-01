«اينوك» تسجل 350% نمواً بمبيعات الزيوت البحرية «ستراتا» في عامين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إينوك تسجيل نمو بنسبة 350% بمبيعات ذراعها لأعمال زيوت التشحيم البحرية ستراتا خلال الفترة منذ عام 2019 ولغاية 2021، وذلك نتيجة لتوسيع المجموعة رقعة حضورها العالمي ودعم سلسلة التوريد وتعيين موزعين في الأسواق البحرية الرئيسية.

وتغطي شبكة اينوك لتزويد منتجات زيوت التشحيم البحرية ستراتا في الوقت الراهن 126 ميناءً بحرياً في 20 دولة، وقدمت هذه المنتجات لنحو 1.700 سفينة. وخلال العامين الماضيين، وسعت اينوك شبكتها من شركاء قنوات التوزيع غير المباشرة في الأسواق الرئيسية وتعتزم توسيع حضورها العالمي في قطاع زيوت التشحيم البحرية ستراتا عبر إضافة 20 ميناءً جديداً لشبكتها الحالية خلال عام 2022.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نجحت مجموعة اينوك بالتحوّل من شركة نفط وطنية إلى جهة ذات تأثير عالمي في القطاع، وتمكّنت من ترسيخ حضورها في العديد من الأسواق المحلية والدولية، حيث تقدّم محفظة متنوعة من منتجات زيوت التشحيم البحرية ستراتا. ونعتزم خلال العام الجاري التوسّع إلى 20 ميناءً جديداً، وذلك انسجاماً مع خططنا الرامية لمواصلة تعزيز حضورنا العالمي».

وتوفر مجموعة اينوك لعملائها زيوت التشحيم البحرية ستراتا لمختلف أنواع المحركات البحرية، بما في ذلك قوارب تموين منصات النفط والغاز البحرية، وسفن شحن الحاويات، وناقلات النفط، والسفن العسكرية وخفر السواحل، وناقلات المنتجات السائبة، وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال.

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