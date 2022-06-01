إطلاق مفهوم جديد لمساحات العمل المشتركة لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة تيكوم الصيغة الجديدة لمساحات العمل المشتركة في خطوة لتعزيز مساعيها المتواصلة والرامية إلى دعم مجتمع الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال، وذلك من خلال تطوير بيئات أعمال متكاملة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات مختلف أحجام الشركات، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي ببناء اقتصاد مرن مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وبذلك تنضم مساحات العمل المشتركة D/Quarters إلى محفظة مجموعة تيكوم التي تعد داعماً استراتيجياً لبيئة الأعمال ومساهماً بارزاً في تحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية لإمارة دبي وذلك من خلال تطوير وإدارة مجمعات أعمال متخصصة وتوفير حلول مبتكرة تعزز نمو ونجاح الشركات الكبيرة والناشئة بالإضافة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال للتطور والنجاح.

وينسجم إطلاق D/Quarters مع جهود مجموعة تيكوم المتواصلة لأكثر من عقدين والتي أسهمت في تحقيق التطلعات الاقتصادية لدبي من خلال إنشاء مجمعات أعمال تركز على قطاعات محددة وتوفير حلول أعمال مبتكرة، للتحول بعدها لموطن لأكثر من 7800 شركة وأكثر من 100 ألف موظف ومتخصص ورائد أعمال ومبدع مستقل، حيث كانت مبادرات المجموعة حافزاً رئيسياً للوصول إلى اقتصاد المعرفة وعامل تمكين لاستراتيجية الابتكار الحكومية.

وتلبي مكاتب D/Quarters التوجهات المتنامية نحو تبني أنماط عمل أكثر مرونة وخاصة ضمن مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، وهي من أهم مجمعات الأعمال في الدولة، والتي تشكل موطناً لأهم وأبرز العلامات والشركات العالمية والناشئة وتضم نخبة من رواد الأعمال المعروفين في الأوساط المهنية، بالإضافة لقدرتها على تلبية الاحتياجات اليومية لتسيير العمل من خلال تقديم خدمات تقنية متقدمة.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم «تعزز مساحات العمل المشتركة D/Quarters مكانة دبي كوجهة مفضلة للأعمال على اختلاف أحجامها، لكونها منصة جامعة تلهم المؤسسات والمواهب لاستكشاف المزيد من فرص التعاون والعمل المشتركة بما يحاكي مستويات العولمة وتوحد التوجهات عبر مختلف الأنشطة المهنية والاجتماعية حول العالم».

وأضاف: تشكل D/Quarters منصة مرنة تواكب المتغيرات المتسارعة وتلبي متطلبات العمل للمستقبل بالنسبة للمؤسسات والأفراد على حد سواء وذلك بفضل البنية التقنية المتقدمة والحلول التي تقدمها لربط هذا المجتمع المتنوع، بما يساعد في تعزيز نجاحهم والانطلاق بمشاريعهم وأعمالهم إلى آفاق العالمية.

ويستقبل D/Quarters رواده ضمن مساحة العمل طيلة 24 ساعة لـ7 أيام في الأسبوع، لاستيعاب المبتكرين ورواد الأعمال الذين يحتاجون لأن يكونوا على اتصال عالمياً وبتكاليف معقولة ووفقاً لجداول سداد ثابتة.

تقنيات متطورة

وتوفر D/Quarters للأعضاء إمكانية الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك التطبيق الذكي والمرافق المجهزة بأحدث التقنيات والمرافق المرنة متعددة الاستخدامات، كما يمكن للأعضاء أيضاً الاستفادة من الخدمات الذكية لمنصة axs، التي تقدم أكثر من 200 خدمة مؤسسية وحكومية، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى عدد كبير من المطاعم والمتاجر.

وتتيح الأجندة الثرية لفعاليات D/Quarters إشراك الأعضاء بالأنشطة والجلسات الحوارية ذات الأهمية وتعزيز أواصر التعاون والتواصل. وينسجم D/Quarters في رؤيته مع برنامج العمل الافتراضي العمل عن بعد من دبي للمواهب من جميع أنحاء العالم الذي تم إطلاقه العام الماضي والذي يتيح للعاملين عن بعد العيش في دبي مع الاستمرار في تقديم خدماتهم لأصحاب العمل في بلدانهم.

ويعد D/Quarters أحد الحلول المبتكرة التي طورتها مجموعة تيكوم لجذب المواهب وتمكينها، بما في ذلك حاضنة الأعمال in5 ومنصات GoFreelance وMarketplace.

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