«كيوماث» تنجح في مضاعفة تقييمها من خلال جولة تمويل جمعت 57 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت كيوماث، منصة تعليم الرياضيات العالمية وشركة تكنولوجيا التعليم، جمع 57 مليون دولار في جولة تمويل جديدة بقيادة ألفا ويف، ليرتفع تقييمها إلى ما يزيد على الضعف عند 407 ملايين دولار مقارنة مع جولة التمويل السابقة، وتعتزم الشركة الاستفادة من الأموال في تعزيز حضورها ونموها على المستوى العالمي، والاستثمار في عمليات الاستحواذ والشراكات، وترسيخ مكانتها في الأسواق الحالية، وبناء علامة تجارية عالمية قوية.

وتهدف كيوماث، التي تعمل حالياً في أكثر من 70 دولة حول العالم، إلى التوسع إلى أكثر من 100 دولة بحلول السنة المالية 2023، بما في ذلك تعزيز وجودها في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، ودخول دول في أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وقال فيفيك سوندر، الرئيس التنفيذي لشركة كيوماث: تعد جولة التمويل الأخيرة إنجازاً مهماً في الوقت الحالي، حيث أصبح الترشيد التوجه السائد في السوق، ما جعل التقييمات الآن أكثر واقعية، إذ يمكن فقط للشركات الناشئة في طور النمو، والتي تتمتع بأساسيات أعمال قوية، استقطاب رأس المال الجريء، وما يلي ذلك من جولات تمويل، لذا، يؤكد الاهتمام القوي من مستثمرينا النمو الكبير، الذي حققناه على المستوى العالمي، وفهمنا العميق لسوق تعليم الرياضيات بعد المدرسة، ويشير إلى بداية مرحلة جديدة من تطورنا، ونعتقد أن النمو الذي سنحققه في المستقبل سيكون مؤثراً وفعالاً، ولا يتطلب استخدام رأس مال كبير، وسنواصل سعينا لتوفير موارد تعليمية عالية الجودة.

وأظهرت كيوماث نمواً واعداً منذ جولة التمويل الأخيرة، حيث نجحت في التوسع عالمياً مع الحفاظ على كفاءة رأس المال، من خلال ابتكار المنتجات وإضفاء الخصوصية عليها، فضلاً عن نموذج النفقات الرأسمالية المنخفض، وأدى تركيز الشركة الملحوظ على نتائج الطلاب والتغييرات المهمة في عروضها إلى زيادة عمليات الاستحواذ من خلال الإحالات، حيث تمتلك أفضل معدلات الاحتفاظ في فئتها.

وتعد جولة التمويل الأخيرة لكيوماث تغييراً إيجابياً في القطاع، ليس فقط من حيث حجم الاستثمار، ولكن أيضاً في مشاركة المستثمرين.

بقيادة ألفا ويف، يشمل هذا التمويل جميع المستثمرين الحاليين، بما في ذلك شركة لايتروك الهند وسيكويا كابيتال الهند، كابيتال جي، مانتا راي، ويونيتوس. وتتمثل رؤية كيوماث في أن تصبح المنصة الأولى لتدريس الرياضيات على مستوى العالم، وتكمن مهمتها في بناء جيل من مبتكري الحلول.

وانطلاقاً من ذلك، قامت الشركة بتصميم برنامجها لتعزيز التفكير الرياضي والابتكاري عند الطلاب، حيث يقدم المنهج أمثلة من الحياة الواقعية، بما يضمن للطفل تطبيق التفكير الرياضي في الحياة الواقعية.

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