تفاهم بين «مصرف الإمارات للتنمية» و«حرة الحمرية» و«حرة مطار الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أبرم مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوفير إطار عمل مشترك لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملة في المنطقتين، انطلاقاً من سعي كافة الأطراف لتنفيذ متطلبات أجندة الحكومة الوطنية لتطوير وتنمية المشاريع الريادية وتعزيز البيئة الابتكارية في الدولة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في مقر المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي من قبل سعود المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وأحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم العمل على تطوير برامج ريادة الأعمال المشتركة، حيث سيقدم المصرف حلولاً تمويلية للمشاريع الريادية القائمة في المنطقتين، وكذلك المشاريع الجديدة، إلى جانب تسهيلات في فتح الحسابات المصرفية وتمويل النفقات الرأسمالية للعملاء المؤهلين للاستثمار بموجب سياسات ولوائح التمويل المتبعة في المصرف.

وقال سعود المزروعي، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال توفير الدعم للشركات المنضوية تحت مظلة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة، وفتح قنوات تمويلية جديدة للشركات الراغبة في الاستثمار، كما تعد خطوة هامة لتحفيز وتشجيع ريادة الأعمال، وداعماً رئيسياً لمبادرات المنطقتين نحو تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات واستشارات عملية متطورة لتطبيق الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية المتقدمة.

وأشار إلى أن مصرف الإمارات للتنمية مؤسسة وطنية رائدة في تقديم التمويل والحلول المصرفية المبتكرة التي تحقق التنمية المستدامة لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن المذكرة تُمثل شراكة حقيقية لدعم مصالح مجتمع ريادة الأعمال بالشارقة وعلى مستوى الدولة، انطلاقاً من حرص كافة الأطراف على توفير منظومة داعمة للشركات الناشئة العاملة في المنطقتين للتوسع في أعمالها والمساهمة في تحقيق متطلبات استراتيجية «مشروع 300 مليار» التي تعد برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام.

وقال أحمد النقبي: يعمل مصرف الإمارات للتنمية في إطار استراتيجيته الجديدة على دعم أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات عبر الارتقاء بالقابلية المصرفية للشركات، وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال التي يطلقها الشباب، وذلك لتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية التي تتيح لها تنمية أعمالها وتوسعة أنشطتها وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تقوم على مشاريع نوعية تعزز قوة القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتستحدث المزيد من فرص العمل في القطاع الصناعي.

وأكد أن المذكرة تعكس سعي المصرف المتواصل لتوسعة شبكة شراكاته على مستوى الدولة، بما يحقق أهدافه الاستراتيجية بتعزيز التنمية المستدامة، وتزيد المذكرة من قدرة المصرف على تحديد الشركات والمشاريع المناسبة ومساعدتها على إطلاق أعمالها أو توسعة أنشطتها، من خلال ما يوفره من حلول تمويل طويلة الأجل، مع سقف مرتفع للتمويل وتكلفة تمويل تنافسية ومدد طويلة للسداد وفترات سماح وخاصة للشركات التي تحقق نتائج عالية على مقياس الأداء التنموي، الذي طوره المصرف بهدف منح التمويل المرن للشركات التي لها أثر إيجابي للاقتصاد الوطني.

وأضاف: ستعزز مذكرة التفاهم من قدرة الشركات في المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على الوصول للحلول المتكاملة التي يقدمها المصرف، سواء عبر التمويل المباشر لإطلاق وتوسعة الأعمال أو ضمان القروض أو تمويل مشاريع تبني التكنولوجيا المتقدمة وسواها من العمليات، إلى جانب الخدمات غير التمويلية مثل الدراسات والتدريب والاستشارات والخدمات الرقمية، والتي تتيح الارتقاء بالتنافسية وتطوير الأعمال، وعمد المصرف إلى تسهيل وصول الشركات لهذه الخدمات باستخدام الابتكارات الرقمية من خلال التطبيق الإلكتروني الذي يتيح للشركات إصدار رقم حساب مصرفي دولي IBAN خلال دقائق وتفعيله في غضون 48 ساعة دون أي حد أدنى للرصيد، مع خدمات ذكية وتفاعلية على مدار الساعة.

وأعقب توقيع المذكرة استعراض لأهم الخدمات التي يقدمها الطرفان لتوسيع أواصر التعاون في مجالات أخرى مستقبلاً. كما تم الاتفاق على التنسيق المشترك لعقد ندوات ودورات تعريفية بشكل دوري لتعريف المستفيدين بالبرامج التمويلية التي يقدمها المصرف للشركات الناشئة الراغبة بالاستثمار في المناطق الحرة.

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