الخليج للاستثمار الإسلامي تستحوذ على البنك الإنجليزي الخليجي التجاري الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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استحوذت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، المتخصصة في مجال الملكية الخاصة، والعقارات، ورأس المال المغامر، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، على كامل أسهم البنك الإنجليزي الخليجي التجاري (AGTB) من «مبادلة»، وذلك تماشياً مع هدف الخليج للاستثمار الإسلامي المتمثل في تقديم أفضل حلول الخدمات المالية لمستثمريها وعملائها.

والبنك الإنجليزي الخليجي التجاري هو بنك رقمي من الفئة الأولى، حاصل على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وأسسه صندوق «مبادلة» كأول بنك تجاري رقمي في العالم. ولم تُفصح الجهات المعنية عن قيمة الصفقة.

وتأسس البنك الإنجليزي الخليجي التجاري بين جنبات سوق أبوظبي العالمي الداعمة للابتكار، لسد الفجوة المتنامية في السوق المالية التجارية، والتي باتت تشهد حالة من التجزؤّ. وبصفته أول بنك رقمي في سوق أبوظبي العالمي، فإنه يوفر لعملائه حلولاً مصرفية ذكية مدعومة بالتكنولوجيا، ضمن إطار منظومة جيدة التنظيم.

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