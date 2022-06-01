تعريف رواد الأعمال الإماراتيين بآليات الاستفادة من نظام المشتريات الحكومية والفرص المتاحة

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد عدداً من الورش التدريبية لأعضائه من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة حول نظام المشتريات الحكومية، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الجهات الشريكة للبرنامج في هذا النظام، بهدف تعريف رواد الأعمال الإماراتيين بآليات الاستفادة من المناقصات والمشتريات التي تطرحها الجهات من خلال نظام المشتريات الحكومية، إضافة إلى عرض الفرص المتاحة لهم عبر منصة البرنامج.

وقال فيصل الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحسب رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، لديها توجه استراتيجي من أجل تنمية ريادة الأعمال الوطنية باعتبارها محركاً لاقتصاد المستقبل في الدولة وأحد المحاور الاستراتيجية للنموذج الاقتصادي الجديد في الدولة، القائم على المرونة والتنوع والاستدامة، انسجاماً مع مبادئ ومشاريع الخمسين، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها ومبادراتها في هذا الاتجاه بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وأضاف: نظام المشتريات الحكومية رافد رئيسي لدعم رواد الأعمال الإماراتيين، ونستهدف من خلال الورش التدريبية، رفع حصصهم السوقية وتعزيز مساهمتهم في النمو الاقتصادي من خلال تسهيل وصولهم لصفقات المشتريات الحكومية المطروحة عبر منصة البرنامج، مما يدعم إيراداتهم وفرصهم في النمو والتطور، إضافة إلى تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن البرنامج يتيح لرائد الأعمال الإماراتي الاستفادة من الفرص المطروحة في أنشطة الضيافة وإدارة وصيانة المباني، وخدمات التصميم والإعلام والاستشارات، وتطبيقات الثروة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه سيتم توسيع قاعدة شركاء برنامج المشتريات الحكومية، وإضافة جهات جديدة لمنصة البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الورش التدريبية حضور 130 شخصاً، حيث تركزت أعمالها على تعزيز فرص رواد الأعمال الإماراتيين في الحصول على المناقصات المطروحة على منصة البرنامج الوطني الخاصة بالمشتريات الحكومية؛ وذلك من خلال استعراض الفرص الجديدة المتاحة على المنصة والتي تلبي احتياجات الجهات، وكيفية الحصول عليها، إلى جانب التأكيد على أهمية تسجيل رواد الأعمال في منصة البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والحصول على العضوية، ليتمكنوا من الوصول إلى المشتريات والمناقصات المعروضة لدى كل جهة، إضافة إلى عرض الدليل الإرشادي الذي يوضح خطوات التسجيل، وتوعية رواد الأعمال بالأخطاء والتحديات التي قد تواجههم أثناء التقديم للمناقصات بما يضمن سلامة إجراءات التقديم. ومن المقرر أن يتم قياس مدى استفادة رواد الأعمال من تلك الورش والعمل على تحسينها مع الشركاء بشكل مستمر.

ويوفر الموقع الإلكتروني للبرنامج على العنوان: www.uaesme.ae معلومات متكاملة حول خدمات ومبادرات البرنامج الموجهة لرواد الأعمال، ويرحب البرنامج بأي استفسارات عبر البريد الإلكتروني uaesme@economy.ae أو على رقم الهاتف الموحد لوزارة الاقتصاد 8001222.

وأطلقت الوزارة في مارس الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم من خلالها لرواد الأعمال المواطنين عدداً من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة لرفد أعمالهم بمزيد من ممكنات النمو وأدوات الوصول إلى السوق، وذلك من خلال 3 برامج رئيسية هي برنامج المشتريات الحكومية المطور، وبرنامج دعم الأعمال، وبرنامج الحلول التمويلية، حيث عقد البرنامج الوطني 25 شراكة مع مؤسسات رائدة في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المبادرات والخدمات المندرجة تحت البرامج الثلاثة وفق أفضل الممارسات.

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