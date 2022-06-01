إطلاق حل «انتليجانت ران» لتطوير مستقبل خدمات الشبكات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت اتصالات الإمارات التابعة لمجموعة &e وشركة «دو»، وstc وزين وهواوي حل «انتليجانت ران» في الشرق الأوسط. ويهدف إطلاق الحل الجديد إلى تعزيز الوظائف الذكية في الشبكات اللاسلكية وتنفيذ شبكات القيادة الذاتية اللاسلكية، ما يشكل دفعة جديدة على صعيد تطوير أعمال وخدمات الشبكات في الإمارات ودول المنطقة.

وتفيد آخر دراسات قطاع الاتصالات أن تقنية إنترنت الأشياء ستؤدي إلى زيادة حركة نقل البيانات عبر الشبكات وعدد الخدمات بـ 100 مرة بحلول عام 2030، ويتوقع أن يواجه مشغلو الاتصالات جملة من التحديات على مستوى توفير الخدمات المتعددة، بالإضافة إلى تعقيدات قد تنشأ في مجال التشغيل والصيانة وما يرتبط بهما من زيادة استهلاك الطاقة.

وبفضل الحل الجديد «انتليجانت ران» الذي تم إطلاقه، سيتمكن مشغلو الاتصالات في المنطقة من خلال تطوير هواوي لشبكات الوصول اللاسلكي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث يعتمد حل «انتليجانت ران» على نظام المحرك الذكي لشبكات الهاتف المحمول بين المحطات الرئيسية والشبكة ليتم الاعتماد على نظام الهاتف المحمول الذكي لتلبية المتطلبات في الوقت الفعلي.

وعلى مستوى الشبكة، يتم الاعتماد على نظام الهاتف المحمول الذكي لتوفير وظائف حيوية مثل تحليل البيانات والتدريب على البيانات التي تم جمعها والتدريب على النماذج الدقيقة.

وتوفر الشبكة والمحطة الرئيسية ووظيفة تنسيق البيانات بالاعتماد على نظام الهاتف المحمول الذكي والنماذج والقرارات الوظائف الذكية للشبكات اللاسلكية، مما يسهم في توفير الخدمات بشكل سلس وفي وقت قصير.

وستتعاون كل من اتصالات الإمارات التابعة لمجموعة &e وشركة «دو» وstc وزين وهواوي على تنفيذ التحديد الذكي والكشف الذكي عن الأخطاء للحد من أخطاء التنبؤ وتعزيز قاعدة بيانات النموذج المستقلة والذكية والقدرات التي تسهم في تطوير تقنية المعلومات والاتصالات.

وقال مروان بن شاكر، نائب الرئيس لشؤون تخطيط الشبكات في اتصالات: «يأتي إطلاق الحل الجديد بالشراكة مع هواوي في ظل جهودنا لتعزيز الكفاءات التقنية وتنميتها بالاعتماد على خبرتنا الكبيرة في الاتصالات من أجل تصميم تجارب رقمية سلسة تتمتع بالكفاءة لعملائنا.

ونتطلع إلى تجهيز الشبكات اللاسلكية بالوظائف الذكية لتحقيق التنبؤ الذكي بالاعتماد على تحليل البيانات المترابطة واتخاذ القرارات الذكية بالاعتماد على التوقعات المستقبلية وتعزيز الشبكات الذكية وتطويرها في المستقبل».

وقال أحمد الشال، مدير التخطيط التقني في شركة «دو»: «يعتبر تسريع المنتجات والخدمات الذكية جزء أساسياً لتحقيق مسيرة الرقمنة الشاملة.

ونظراً للمتطلبات الخاصة بإنترنت السيارات (IoV) وتوسع عالم «ميتافيرس»، ستسهم شراكتنا مع هواوي في تطوير مستوى أعلى من أتمتة الشبكات والأداء المتكامل لضمان خدمة عملاء متميزة وتعزيز تجاربهم. كما سيمكننا حل «انتيلجانت ران» من توسيع شبكة الجيل الخامس وتوفير خدمة سريعة ومضمونة لشريحة متنوعة من المستخدمين».

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