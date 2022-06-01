دبي المالي وبورصة الطاقة يقرعان جرس الافتتاح مع بدء تداول العقود الآجلة لخام نفط عُمان

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سوق دبي المالي تدشين تداولات العقود الآجلة لخام نفط عُمان، الأمر الذي يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في هذه الفئة المهمة من الأصول.

وتم إطلاق تداولات «عقد خام نفط عُمان المُجزأ» خلال احتفالية خاصة لقرع جرس افتتاح التداول بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ورائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الشركات المتعاونة في إطلاق المنتج الجديد من صُناع السوق وأعضاء التداول.

ويتبع العقد الآجل الجديد بسوق دبي المالي أداء عقد خام نفط عُمان المتداول في بورصة دبي للطاقة، بما يُتيح لأكبر عدد مُمكن من المستثمرين تداوله، وهو عقد شهري يتم تداوله بالدولار الأمريكي كما تتم تسويته نقدياً بصورة يومية وفقاً لسعر الإغلاق. ويتيح العقد للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من تحركات أسعار النفط صعوداً وهبوطاً، علاوة على تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية لزيادة حجم محافظهم الاستثمارية وعائداتهم المحتملة، وتخفيض مبلغ الاستثمار الأولي إلى حد بعيد.

وقال حامد علي: ينطوي إطلاق عقد خام نفط عُمان المُجزأ بسوق دبي المالي على أهمية كبيرة كونه يسهم في وضع فئة أصول جديدة كلياً في متناول المستثمرين في سوق دبي المالي، وخصوصاً مستثمري التجزئة الذين أصبح بمقدورهم المشاركة في الفرص التي يوفرها قطاع النفط، باعتباره بين أهم القطاعات الاقتصادية في المنطقة. إننا نتوجه بالشكر إلى بورصة دبي للطاقة لتعاونها الكبير معنا في إنجاز هذه الخطوة المهمة التي نتطلع إلى البناء عليها لتحقيق المزيد من المبادرات المشتركة، بما يُسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لأسواق رأس المال، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي.

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: يوفر عقد خام نفط عمان المُجزأ الفرصة لعملاء سوق دبي المالي، للمرة الأولى، لتداول أكبر فئات الأصول وأكثرها تأثيراً وارتباطاً بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. إن بورصة دبي للطاقة مستمرة دائماً بدعم وتطوير الأسواق المالية في المنطقة وتوفير الأدوات المالية التي من شأنها تعزيز مكانة دبي الاقتصادية على الساحة العالمية.

وتحظى تداولات العقود الجديدة بدعم 3 من صُناع السوق، وهم: اكس كيوب، الرمز كابيتال وبي اتش إم كابيتال، كما تحظى بدعم مجموعة من أعضاء التداول: الدولية للأوراق المالية، بي اتش إم كابيتال، الرمز كابيتال، مينا كورب للخدمات المالية، الدار للأسهم والسندات، سيكو للوساطة المالية، إي إف جي هيرميس (الإمارات) وأرقام سيكوريتيز. ويُعد إطلاق العقد أول ثمار اتفاقية التعاون بين سوق دبي المالي وبورصة دبي للطاقة، والتي تهدف لتطوير فرص استثمارية جديدة وتمكين المستثمرين الأفراد من الاستثمار بصورة مباشرة في أكبر فئات الأصول وأكثرها ارتباطاً بالمنطقة.

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