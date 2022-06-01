دبي الجنوب توقع اتفاقية مع "المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" لتوفير الحلول التشغيلية الذكية

المصدر: البيان

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أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تعد أكبر مركز إنساني في العالم. وتنص بنود الاتفاقية على تطبيق نظام "مساري" للمرور عبر البوابة الإلكترونية في المدينة، لتتبع الشحنات ضمن شبكة آمنة، مع ضمان الإدارة الفعالة لحركة الشحن.

وتم التوقيع على المذكرة خلال معرض "سيملس ميدل إيست"، وذلك من قبل كل من جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وعبد الباسط المرزوقي، مدير إدارة العمليات اللوجستية في دبي الجنوب، بحضور عدد من الشخصيات من كلا الطرفين.

وأعرب جوسيبي سابا عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاقية مع دبي الجنوب، مشيداً بتأثيرها الإيجابي لتعزيز آلية عمل شحنات المساعدات الإنسانية للمدينة، والارتقاء بالأداء إلى مستوى جديد من الكفاءة والدقة. وأشاد سابا بأهمية نظام المرور عبر البوابة الإلكترونية حيث قال: "تلعب الخدمات اللوجستية دوراً مهماً في عمليات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومن شأن نظام المرور عبر البوابة الإلكترونية أن يعزز مستوى كفاءة استجابة المدينة في حالات الطوارئ، إضافة إلى توفير الوقت في معالجة شحنات المساعدات. وسيسهم ذلك في النهاية في إنقاذ حياة المزيد من المحتاجين حول العالم. إننا نرى في توقيع هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لشراكتنا مع دبي الجنوب، ونأمل من خلالها تطوير أي أدوات أو مرافق يمكن أن تساعدنا في المدينة على تحقيق الأهداف التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، عندما أسس المدينة العالمية للخدمات الإنسانية".

وقال عبد الباسط المرزوقي معلقاً على الاتفاقية: "بما أننا مركز بارز للخدمات اللوجستية، نؤكد على التزامنا إزاء تسهيل الحلول التشغيلية الذكية المثلى لعملائنا، لضمان توفير خدمات مثالية لتدفق عمليات الشحن بطرق سلسة. وستواصل المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب تعزيز خدماتها وتوفير حلولها لمعالجة التحديات المتزايدة التي تواجهها حركة الشحن. وبهذه الطريقة، يمكننا توظيف أفضل الممارسات والتأسيس لمنظومة ديناميكية قائمة على التكنولوجيا لمساعدة عملائنا على الازدهار في هذا السوق التنافسي ".

يشار إلى أن دبي الجنوب تم إطلاقها كمشروع لحكومة دبي في العام 2006، ويمثل مدينة ناشئة على مساحة قدرها 145 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى مكانته كمخطط رئيسي لإسعاد الفرد. وتعتبر أيضاً مشروعاً حضرياً رائداً في دبي، وصمم لتوفير 500,000 فرصة عمل في بيئة اقتصادية متكاملة تدعم مختلف الأعمال والقطاعات.

يشار إلى أنه تم إطلاق دبي الجنوب كمشروع لحكومة دبي في العام 2006، ويمثل مدينة ناشئة على مساحة قدرها 145 كيلومتراً مربعاً تقوم على مخطط رئيسي. وتم تعريف المدينة على أنها مشروع حضري رائد في دبي، وصممت لتوفير 500,000 فرصة عمل في بيئة اقتصادية متكاملة تدعم جميع أنواع الأعمال والقطاعات.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتأسيس المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في العام 2003، لتكون سلطة المنطقة الحرة الإنسانية الوحيدة غير الربحية والمستقلة. وتستضيف المدينة ما يقرب من 85 عضواً من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية وغير الربحية والشركات التجارية. ويتألف المجتمع الإنساني الدولي في دبي من حوالي 500 موظف ينتمون لحوالي 80 جنسية لتكون بذلك أكبر مركز للخدمات الإنسانية في العالم.

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