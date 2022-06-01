الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات في الأصول الافتراضية

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما نالت المركز الثالث عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول الافتراضية خلال عام 2021، وذلك بحسب النتائج الواردة في «مؤشر استثمارات التجهيز» لعام 2021، الصادر عن مجلة «إف دي آي انتليجينس» البريطانية الشهيرة المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويُقصد باستثمارات التجهيز، والتي يطلق عليها أيضاً اسم «استثمارات الحقول الخضراء»، الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بناء وتجهيز مشروعات جديدة من الألف إلى الياء في دولة أجنبية.

وبحسب التقرير الذي نشرته المجلة على موقعها الشبكي، فقد باتت الإمارات على نحو متزايد وجهة شعبية للشركات الأجنبية المتخصصة في قطاع الأصول الافتراضية والعملات المشفرة، وذلك لأن السلطات الحكومية المعنية في الإمارات نجحت في توفير بيئة تنظيمية مشجعة لهذه الشركات.

وأفاد التقرير بأن هذه البيئة تمخضت عن استقطاب رقم قياسي من المشروعات الأجنبية المتخصصة في الأصول الرقمية في الإمارات خلال عام 2021، وهو ثمانية مشروعات، بالمقارنة بمشروع واحد فقط في 2020، ما منح الإمارات المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة في «مؤشر استثمارات التجهيز»، 2021.

وتابع التقرير أن «باينينس»، أكبر منصة على مستوى العالم لتداول الأصول الافتراضية من حيث حجم التداول، والتي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، قد نالت خلال العام الماضي أيضاً ترخيصاً بمزاولة نشاطها في الإمارات.

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