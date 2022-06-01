104 % نمو السعة المقعدية للرحلات عبر مطارات الإمارات

المصدر: دبي - بشار باغ

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تشغل شركات الطيران العاملة في مطارات الإمارات، خلال الأسبوع الجاري، أكثر من مليون و118 ألف مقعد، وبذلك تحقق السعة المقعدية للرحلات، عبر مطارات الدولة، خلال الأسبوع، نمواً 104%، مقارنة مع الأسبوع ذاته من 2021، حيث شغلت الناقلات الجوية حينها نحو 546 ألف مقعد.

وأوضحت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن السوق الإماراتية حققت نمواً متواصلاً، من حيث السعة المقعدية على الرحلات، لكنها لا تزال في مستوياتها الحالية أقل بنسبة 16% مقارنة بمعدلات الفترة ذاتها من 2019.

وأشارت إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل ما يقارب 4 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو تصل إلى 1.3% مقارنة بالأسبوع السابق لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 28% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

وعلى المستوى العالمي، عالمياً أوضحت «أو إيه جي» أن قدرات شركات الطيران العالمية مستمرة في التعافي مع ارتفاع السعة المقعدية هذا الأسبوع إلى 91.2 ملايين مقعد، بزيادة 2.4% عن الأسبوع الماضي، أي بمعدل 2.1 مليون مقعد إضافي، وهي أعلى سعة أسبوعية مسجلة، منذ ما قبل الوباء، لافتة إلى أن الجزء الأكبر من هذه السعة الإضافية جاءت من السوق الأوروبية مع ارتفاع الطلب على السفر الترفيهي في المنطقة.

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