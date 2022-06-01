تفاهم بين غرف دبي وسيتي بنك لتوفير حلول ومنتجات مصرفية

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت غرف دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مشتركة مع سيتي بنك - فرع الإمارات بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز تنافسية مجتمع الأعمال وقدرته على النمو والتطور، وبما يرتقي بالشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقّع المذكرة من جانب غرف دبي حمد بوعميم، مدير عام غرف دبي، في حين وقعها من جانب سيتي بنك إليسار فرح أنطونيوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية في الإمارات ورئيس المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات لدى الجانبين.

وتنص المذكرة على وضع آلية للتعاون المشترك في مجال النشاطات والفعاليات والفرص التي تحقق الأهداف المشتركة، وبحث الوسائل لاستقطاب الشركات إلى دولة الإمارات، واستكشاف الفرص لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية وحلول مالية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة.

وأشار بوعميم إلى أن المذكرة تعكس رغبة الجانبين بالارتقاء بتعاونهما المستقبلي بما يوفر خدمات عالية الجودة والكفاءة لمجتمع الأعمال، وحلولاً متنوعة تنسجم مع رؤية الإمارة المستقبلية بتوفير بيئة عمل محفزة لنمو الأعمال.

وأكد أهمية استقطاب الشركات العالمية المتعددة الجنسيات إلى دبي، معتبراً أن القطاع المصرفي عامل استقطاب هام للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعامل ثقة بمتانة بيئة الأعمال وتنوعها وتنافسيتها، مشيراً إلى أن الشراكة مع سيتي بنك الإمارات خطوة متقدمة نحو دعم مجتمع الأعمال وتوفير حلول متنوعة لنموه وتطوره.

وبدورها قالت إليسار فرح أنطونيوس: تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية فرصة لزيادة الترويج لدبي كوجهة استثمارية ومقر للشركات العالمية المتعددة الجنسيات، وهي بذلك تقع ضمن التزامنا بالمساهمة في تحول دولة الإمارات إلى قوة اقتصادية عالمية وفي تعزيز الجاذبية الاستثمارية لإمارة دبي ودعم رؤيتها المستقبلية

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