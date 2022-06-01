«غرفة الشارقة» تبحث مع مجموعة الشقق الفندقية الارتقاء بالقطاع

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الشقق الفندقية العاملة تحت مظلة الغرفة، خطة عمل اللجنة للعام الجاري وواقع قطاع الفنادق على مستوى إمارة الشارقة، والخطوات التنفيذية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى القطاع بما يتوافق مع توجهات الغرفة واستراتيجيتها الجديدة، ويواكب النمو السياحي الذي تشهده الإمارة وتطلعات زوارها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الغرفة أخيراً في «الحياة للشقق الفندقية»، برئاسة عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وحضره إبراهيم الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل في الغرفة، وهشام الدين هشام رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل الشقق الفندقية، وفاطمة الشحي، تنفيذي مجموعات العمل.

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات أهمها ضم مجموعة عمل قطاع الشقق الفندقية ومجموعة الفنادق، بالإضافة إلى الشركات السياحية العاملة في الإمارة تحت مسمى مجموعة عمل القطاع السياحي، بهدف توحيد الجهود وتسريع تحقيق الأهداف، فضلاً عن اقتراح تنظيم معارض متخصصة بالقطاع الفندقي والسياحي بالتعاون مع مركز إكسبو الشارقة والمشاركة بالفعاليات التي تنظمها وترعاها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إلى جانب العمل على تكثيف العروض الترويجية مع اقتراب عطلة الصيف واستثمارها للمساهمة في الترويج للمقومات السياحية والبيئية الغنية التي تمتلكها إمارة الشارقة وتجعل منها وجهة سياحية متكاملة لجميع السياح من كل دول العالم.

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