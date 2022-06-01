«فيستيج» أكبر مجموعة استشارية في العالم تطلق فرعها بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت فيستيج (Vistage) أكبر مجموعة استشارية في العالم فرعها الجديد في دبي، مفتتحة بذلك شبكة ضمت 26000 من القادة والرؤساء التنفيذيين وأصحاب الأعمال في أكثر من 26 دولة للمهنيين في دولة الإمارات. وتمَ افتتاح فرع الإمارات رسمياً في نادي الأعمال كابيتال كلوب دبي في مركز دبي المالي العالمي، تلتهُ جلسة حوارية لمناقشة أهم المستجدات في السوق مع الزملاء والقادة والمديرين.

وعرضت فيستيج في حفل إطلاق فرعها الجديد كيف عملت على مساعدة أعضائها على النمو بمعدل 2.2 ضعف معدل صناعتهم، والازدهار في المواقف الصعبة والمتقلبة وتنمية الأعمال المستدامة التي تعترف بها فورتشن (Fortune) وكذلك شركاءها في الصناعة على عكس الشركات التقليدية الأخرى، إذ تكمن القيمة الفعلية لفيستيج في أعضائها الفعليين وعلى هذا النحو فهي تدعو المهنيين وأصحاب الأعمال ليصبحوا أعضاءً مؤسسين لأحدث فروعها في دولة الإمارات والانضمام أيضاً إلى شبكتهم العالمية.

منذ تأسيسها عام 1957 كانت فيستيج تعمل على الجمع بين المديرين التنفيذيين وأصحاب الأعمال ذوي النزاهة العالية في مجموعات استشارية خاصة إذ تم تصميم كل مجموعة خصيصاً لمساعدة الأعضاء على دعم بعضهم بعضاً، وتحسين أدائهم ونتائج أعمالهم. ونمت شبكة فيستيج بسرعة مع وجود خبراء من قطاعات متنوعة مثل البيع بالتجزئة والبناء والتمويل والتسويق إذ يستفيد الأعضاء من أمثال تبادل المعرفة للوصول إلى موارد السياسة الحكومية الرئيسة.

وتسمح فيستيج للمجاميع الصغيرة مثل النساء ومجاميع الأعمال والشركات العائلية والمتخصصين في الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم بالعثور على خبراء في مجال أعمالهم أو القطاع الذي يختارونه ومناقشة أفضل الممارسات وتطوير العلاقات المتبادلة والمنفعة.

ورحبَ الرئيس التنفيذي لشركة فيستيج العالمية سام ريس، بتوسع فيستيج في الشرق الأوسط. وقال سام ريس: التوقيت مناسب جداً لفيستيج مع كل ما يدور حولنا في العالم، فإنَ هدفنا الواضح مساعدة الرؤساء التنفيذيين والقادة ذوي النزاهة العالية على تنمية أعمالهم لمصلحة موظفيهم ومجتمعاتهم، وكذلك نتمنى لجميع الأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى المجموعات التأسيسية في دبي، النجاح في مشاريعهم.

وقال ناثان فاروجيا، المدير العام لشركة فيستيج الدولية: متحمسون للانطلاق في دبي التي تُعدُ واحداً من أكثر مراكز الأعمال التجارية الدولية تنوعاً في المنطقة، وانطلاقاً من خبرتنا التي امتدت أكثر من 60 عاماً، نعلم أن هناك ثروة من المواهب العالمية التي يجب الاستفادة منها في دبي والتي ستنسجم جيداً مع شبكتنا الدولية، ما سيضيف قيمة أكبر إلى محفظة عضوية فيستيج. تنظم المجموعة فعاليات وتدريبات خاصة ومناقشات جماعية عبر الإنترنت لأعضائها.

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