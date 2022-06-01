أعلى سيولة بسوق دبي في شهر ونصف و«أبوظبي» يتخطى حاجز 10000 نقطة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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واصلت الأسهم المحلية الصعود لليوم الثاني على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق دبي جاذباً تداولات كبيرة في مقدمتها «الإمارات دبي الوطني» بنحو 815 مليون درهم ليقود السوق لأعلى سيولة في شهر ونصف ومنذ إدراج «ديوا»، حيث وصلت السيولة في دبي إلى 1.4 مليار درهم. من جانبه، صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.6% ليتجاوز حاجز 10000 نقطة.

السيولة

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 4 مليارات درهم، منها 2.6 مليار درهم بأبوظبي و1.4 مليار درهم بدبي، وجرى التداول على نحو 591 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 263 مليون سهم في دبي ونحو 328 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 22251 صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بدعم صعود شبه جماعي للقطاعات القيادية بنسبة 0.06% ليغلق عند 3347 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 1.6% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.5 %، بينما تراجعت أسهم «الاتحاد العقارية»0.7% و«إعمار للتطوير» 2% و«ديار» 1.7%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.3% بدعم صعود «دبي للاستثمار» 1.3% و«شعاع كابيتال» 1.8%، بينما تراجع «سوق دبي المالي» 2.2%. وصعد قطاع النقل 0.6% بدعم صعود «العربية للطيران» 1.5%، بينما تراجع «أرامكس» 0.25 و«الخليج للملاحة» 7%.

وصعدت أسهم قطاع الخدمات 2.3 %. واستقر سهم «ديوا» عند إغلاقه السابق. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1% بضغط نزول «الإمارات دبي الوطني» 1.5% و«دبي الإسلامي» 0.8 %. كما تراجعت أسهم قطاعات الاتصالات 0.16% والسلع 0.6% والتأمين 0.5%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط في سوق دبي بنحو 815 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بنحو 227 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» 96 مليون درهم و«دبي الإسلامي» 90 مليوناً، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.4%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.6% ليغلق عند 10046 نقطة. وفي قطاع العقار صعد «الدار» 2% و«رأس الخيمة العقارية» 0.15%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد سهم «العالمية القابضة» 0.32% و«أبوظبي الأول» 3.5% و«أبوظبي التجاري» 0.5% و«أبوظبي الإسلامي» 0.5%، وفي قطاع الطاقة صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 0.5% و«أدنوك للحفر» 1.5%، بينما تراجع «دانة غاز» 1.8%. وفي قطاع الاتصالات صعد سهم «اتصالات» 2% و«ياه سات» 0.7%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «أبوظبي الأول» جاذباً نحو 561 مليون درهم، ثم «اتصالات» 442 مليون درهم، تلاه «أدنوك للتوزيع» 351 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 346 مليوناً.

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