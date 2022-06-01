صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق برنامجاً تدريبياً في زنجبار

المصدر: ( أبوظبي - وام )

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أقام صندوق خليفة لتطوير المشاريع للمرة الأولى برنامج خدمات بناء القدرات الدولي الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في زنجبار.

افتتح البرنامج التدريبي الدولي بخطاب ترحيبي ألقاه خليفة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المرزوقي سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا الاتحادية بعدها ألقى إسلام سيف سليم وكيل وزارة التجارة والصناعة في زنجبار. وتعد هذه أولى ورشات صندوق خليفة على مستوى الاتصال الدولي. ‎

وقال السفير خليفة مرزوقي إن هذا الحدث يعكس الشراكة الاستراتيجية والتاريخية القوية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق خليفة ووزارة المالية والتخطيط في زنجبار في عام 2019، بناءً على توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأشار إلى أن اعتماد هذه الدورة الأولى من نوعها على الإطلاق خارج دولة الإمارات، يعكس العلاقات الوثيقة التي نشاركها مع حكومة زنجبار الموقرة وشعبها الطموح.

وقالت علياء المزروعي: يشكل ذلك إنجازاً رائعاً لمؤسستنا ولرواد الأعمال حول العالم، ونتطلع ألا يكون هذا البرنامج سوى البداية فقط لسلسلة من جهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع العالمية التي يتيحها من خلال قسم إدارة الشؤون الدولية.

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