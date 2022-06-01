83.4 مليار دولار إجمالي الطلب على أسهم طرح «بروج»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«بورياليس»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتميزة، أمس، استكمال البناء السعري بنجاح، والانتهاء من عملية الاكتتاب على حصة من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكدت الشركة أن الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي، الذي أعلنت عنه سابقاً، والبالغ 3,005,769,158 سهماً عادياً («أسهم الطرح») تمثل 10% من رأس مالها المصدر، بسعر 2.45 درهم للسهم العادي، حققت عائدات إجمالية تزيد على 2 مليار دولار لشركتي أدنوك و«بورياليس ميدل إيست هولدنج جي إم بي إتش» («بورياليس ميدل إيست»)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة «بورياليس»، ويطلق عليها «المساهمين البائعين».

وتمت تغطية الاكتتاب عدة مرات، حيث شهد إقبالاً قوياً مع طلب كبير من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين المؤهلين، وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام الأولي أكثر من (83.4) مليار دولار، ما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي (42) مرة ضعف القيمة المستهدفة.

وبعد اكتمال فترة الاكتتاب، تم تحديد حجم أسهم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وغيرهم من المستثمرين الأفراد) بنسبة 10%؛ والشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين محلياً وإقليمياً ودولياً) بنسبة 88%؛ والشريحة الثالثة (المخصصة لموظفي شركات مجموعة «أدنوك» و«بورياليس» و«آيه دي بي» و«بي تي إي» المقيمين في دولة الإمارات)، وموظفي «أدنوك»، و«بورياليس»، و«آيه دي بي» و«بي تي إي» المتقاعدين من مواطني الإمارات) بنسبة 2%.

وسيستلم المستثمرون من الشريحتين الأولى والثالثة رسائل نصية قصيرة تؤكد حجم الأسهم، التي تم تخصيصها لكل منهما في 2 يونيو 2022. تجاوز إجمالي الطلب عبر الشريحتين الأولى والثالثة (17.9) مليار دولار أمريكي (تجاوزت تغطية الطرح (74) مرة ضعف القيمة المستهدفة).

وستبقى «أدنوك» بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المالكة لحصة الأغلبية في «بروج»، والتي تبلغ نسبة 54%، فيما ستحتفظ «بورياليس ميدل إيست» بحصتها البالغة 36% في الشركة، وسيكتتب المستثمرون الرئيسيون في الطرح مجتمعين وهم «الشركة العالمية القابضة» و«مجموعة ملتيبلاي» و«ألفا ظبي القابضة» و«صندوق أبوظبي للتقاعد» و«القابضة» و«جهاز الإمارات للاستثمار» و«مجموعة أداني»، في جميع الأحوال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حصة (28.4)% من خلال استثماراتهم الرئيسية بالاكتتاب العام الأولي، التي تم الإعلان عنها في 23 مايو، ولن يقوم المستثمرون الرئيسيون، وفقاً لشروط معينة، بعرض أو بيع أو الإعلان عن عرض لأي من الأسهم، التي حصلوا عليها بموجب اتفاقيات الاستثمار الرئيسية خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعمل «سيتي جروب جلوبال ماركتس »، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط »، و«مورغان ستانلي آند كو إنترناشونال»، كمنسقين دوليين ومديري سجل الاكتتاب.

إدراج وتداول

من المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «بروج» في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3 يونيو الجاري، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز «BOROUGE» وISIN» AEE01072B225».

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