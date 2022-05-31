«إف دي آي»: الإمارات الأولى اقليمياً والثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول الافتراضية

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما نالت المركز الثالث عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول الافتراضية خلال عام 2021، وذلك بحسب النتائج الواردة في «مؤشر استثمارات التجهيز» لعام 2021، الصادر عن مجلة «إف دي آي انتليجينس» البريطانية الشهيرة المُتخصصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويُقصد باستثمارات التجهيز، والتي يُطلق عليها أيضاً اسم «استثمارات الحقول الخضراء» الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بناء وتجهيز مشروعات جديدة من الألف إلى الياء في دولة أجنبية.

وبحسب التقرير الذي نشرته المجلة على موقعها الشبكي، فقد باتت الإمارات على نحو متزايد وجهة شعبية للشركات الأجنبية المتخصصة في قطاع الأصول الافتراضية والعملات المشفّرة، وذلك لأن السلطات الحكومية المعنية في الإمارات نجحت في توفير بيئة تنظيمية مشجعة لهذه الشركات.

وأفاد التقرير بأن هذه البيئة تمخضت عن استقطاب رقم قياسي من المشروعات الأجنبية المتخصصة في الأصول الرقمية في الإمارات خلال عام 2021، وهو ثمانية مشروعات، بالمقارنة مع مشروع واحد فقط في 2020، ما منح الإمارات المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة في «مؤشر استثمارات التجهيز»، 2021.

وذكر التقرير أن من أبرز هذه المشروعات عندما أسّست شركة كريبتو فالي فنتشر كابيتال «سي في في سي»، المتخصصة في الأصول المُشفّرة ويقع مقرها الرئيسي في سويسرا، شركة في «مركز دبي المالي العالمي» لتزويد الشركات التي تنشط في نفس التخصص بالخدمات الاستشارية اللازمة.

وتابع التقرير موضحاً أن «باينينس»، أكبر منصة على مستوى العالم لتداول الأصول الافتراضية من حيث حجم التداول، والتي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، قد نالت خلال العام الماضي أيضاً ترخيصاً بمزاولة نشاطها في الإمارات.

وتطرق التقرير إلى المستهلكين في الإمارات، ومدى قبولهم لفكرة تداول الأصول المُشفّرة والاستثمار فيها، فأفاد بأن ما يقرب من ثلثي سكان الدولة أبدوا اهتمامهم بهذه النوعية من الأصول، فيما أبدى نحو 40% منهم ثقتهم في الشركات التي تنشط في تداول هذه الأصول، وفقاً لاستبيان حديث صادر عن شركة «يوغوف» البريطانية المُتخصصة في البيانات الاقتصادية المتنوعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز