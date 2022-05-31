«أراد» تحدد 8.25% سعراً استرشادياً لصكوك

المصدر: دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة أمس أن شركة أرادَ، أكبر مطور عقاري في الشارقة بالإمارات، حددت السعر الاسترشادي المبدئي لسندات إسلامية (صكوك) لأجل 5 سنوات عند نحو 8.25 %.

ويعد هذا أول إصدار صكوك للشركة، كما يعتبر أول بيع لسندات عامة بالدولار في الخليج منذ أواخر مارس، عندما جمعت حكومة الشارقة 750 مليون دولار، من خلال بيع صكوك أيضاً.

وشركة أرادَ مملوكة بنسبة 40 % لمجموعة «بسمة» و 60 % لشركة كيه.بي.دبليو للاستثمارات.

وأشارت الشركة إلى الدعم المؤكد من الحكومة والسلطات التنظيمية في عرض ترويجي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز.

وقال العرض إن ذلك يشمل ضماناً لقرض يصل إلى 436 مليون دولار، وخطط سداد مرنة وتخصيص أرض بمواقع متميزة.

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