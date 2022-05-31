ماجد الفطيم وباينانس تتعاونان لإطلاق إمكانات الجيل الثالث من شبكة الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم» وشركة «باينانس» المتخصصة عالمياً في أنظمة البلوك تشين والعملات المشفرة، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، ستمكن «ماجد الفطيم» من تعزيز قدراتها التقنية في مجال الجيل الثالث من شبكة الإنترنت، وذلك ضمن جهودها لتوسيع آفاق أعمالها المستقبليّة وتقديم مزايا إضافية للملايين من عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في عدد من المشاريع المعتمدة على تقنية البلوك تشين، من بينها طرح منتجات NFT من ماجد الفطيم على منصّة باينانس المتخصّصة، وإنشاء محفظة رقمية لتسهيل التعامل بالأصول الافتراضية من عدة منصات، وإتاحة استخدام العملات الرقمية لتسديد قيمة المشتريات من خلال بوابة «باينانس باي» في مختلف الوجهات التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، وذلك مع الالتزام بكافة القوانين والتشريعات التي تنظم طرق الدفع.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة في كافة المجالات يسهم بشكل كبير في إثراء تجارب العملاء على الصعيدين الرقمي والتقليدي. في إطار حرصنا الدائم على تقديم تجارب تسوّق مبتكرة، يسعدنا التعاون مع منصة «باينانس»، حيث تمكّنا هذه الشراكة من تعزيز قدراتنا الرقمية ومنح عملائنا أدوات جديدة للاستمتاع بتجارب التسوق والشراء.

وقال تشانبينج زاهو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «باينانس»: «تعد شركة «ماجد الفطيم» واحدة من أعرق الشركات في منطقة الشرق الأوسط ويتعامل معها الملايين من العملاء. وستوفر البنية التحتية لتقنيات الجيل الثالث من شبكة الإنترنت لهؤلاء العملاء إمكانية الوصول إلى طرق جديدة ومبتكرة للسداد والتفاعل مع مختلف العلامات التجارية.

فمن خلال شراكات من هذا النوع نستشرف مستقبل العصر الرقمي. وتحظى شركة «ماجد الفطيم» بمكانة راسخة تؤهلها لأن تصبح رائدة في بناء الجسور الواصلة بين التجارب الفعلية وتجارب الجيل الثالث من شبكة الإنترنت». وتوفر بوابة «باينانس باي» من تطبيق «باينانس»، طريقة سهلة وآمنة للتعامل البيني من قبل مستخدميها، والتي لا حدود لإمكاناتها، وتتيح للمستخدمين والتجّار حول العالم استخدام العملات الرقمية بدون دفع رسوم معالجة خاصة لاستخدام العملات المشفرة. وتستخدم منصة باينانس NFT شبكة «إثبات السلطة بحسب الحصة» PoSA، وهو بروتوكول اتفاقية متعارف عليه، يتميز بكونه أكثر صداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الطاقة من بروتوكول البتكوين.

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