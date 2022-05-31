«إمارات» توفر خيارات وجبات صحية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) شراكة مع «كيه سي جي»، الشركة الأم لسلسلة المطاعم المحلية PINZA! وPunz by PINZA!، لتوفير المزيد من خيارات الوجبات الصحية والشهية لعملائها في نحو 50 فرعاً من فروع بيكريا في دبي والمناطق الشمالية.

كما ستقوم «كيه سي جي» بتوريد سندويشات بانز باي بينزا! التي تُحضَّر يدوياً باستخدام الخبز المصنوع من عجين الجاودار المخمر إلى محطات (امارات) لتوسيع خيارات المأكولات المتاحة للعملاء في بيكريا.

وقال كريستوف وينكل، مدير بيكريا – (امارات): «نتطلع لبدء تقديم خيارات جديدة من الطعام الصحي والشهي من بينزا في فروع بيكريا في دبي والمناطق الشمالية».

وقال علي خليفة بن شاهين علي الشامسي، المدير العام لـ(إمارات): قيادة الشركة في فترات النمو المتسارع التي نمر بها تعني تشجيع فرق عمل المؤسسة على اتخاذ خيارات جريئة تلبي متطلبات السوق من المنتجات المتميزة والموثوقة. وتفتخر (إمارات)، بصفتها مؤسسة حكومية اتحادية، بسعيها لدعم المشاريع المستدامة المحلية والعمل على تمكينها لأنها تبرز أهمية المواهب المحلية في دولة الإمارات.

وقال فيصل يبرودي، مدير العمليات في «كيه سي جي»: «هذه هي أول خطوة كبيرة نخطوها في مجال البيع بالتجزئة التي تعتمد على المستهلك، حيث يمكن للعملاء طلب منتجات بينزا! الطازجة لتُقدَّم إليهم في غضون دقائق. إننا متحمسون لنقدم للعملاء منتجات بينزا! في أفضل حالاتها ليستمتعوا بها وهي طازجة فور خروجها من الفرن».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز