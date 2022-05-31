«سيجواي» تخطط للتوسّع في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة سيجواي، العالمية المتخصصة في مجالات روبوتات النقل والخدمات 3 خطوط جديدة للسكوتر الإلكتروني، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مستقبل التنقل الذكي في الإمارات.

وتستعد سيجواي لكي تصبح لاعباً أساسياً في جعل المدن الذكية حقيقة واقعة في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم مجموعة كاملة من حلول التنقل؛ من دراجات بود الشخصية إلى مركبات النقل القوية للمسافات الطويلة في المدينة وتحسينات السكوتر الجديدة التي تُغير من تجربة التنقل.

وفي ظل استخدام أحدث التقنيات، فإن هذه الخطوط الجديدة ليست آمنة وسهلة الاستخدام فحسب، بل هي مزودة أيضاً باتصال يجعلها مناسبة لمدينة ذكية. تم تجهيز سيجواي لتعظيم بصمتها في سوق التنقل الدقيق بأحدث ابتكاراتها.

وأُطلقت سلسلة المنتجات الجديدة في الإمارات كجزء من جهود سيجواي المستمرة لتوسيع وجودها في الشرق الأوسط. وكانت الشركة تعمل بشكل وثيق مع شركاء إقليميين لجعل منتجاتها في متناول المستهلكين، ولتعزيز حلول التنقل المستدامة. تتميز الفئة F بأداء فوري يصل إلى 25 كيلومتراً في الساعة. وستجد في السلسلة F40 ما يجعلك تحظى بتجربة ركوب ديناميكي، حيث إنها مناسبة بشكل رائع لرحلتك اليومية بفضل المحرك الذي قدرته 350 واط القوي والصامت.

وبفضل محركها الكهربائي الصديق للبيئة، يمكنك الاستمتاع بأجواء محيطك دون التسبب في ضوضاء صوتية إضافية. تحتوي سلسلة F أيضاً على إطار مرن وإطارات تعمل بالهواء المضغوط مقاس 10 بوصات لقيادة أكثر أماناً.

وقال فرانك زانغ من سيجواي، رئيس منطقة الشرق الأوسط: «إن إطلاق خطوط منتجاتنا الجديدة في الإمارات العربية المتحدة هي خطوة استراتيجية ستمكننا من تقديم خدمة أفضل لعملائنا في المنطقة».

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