«دبي التجاري» يحصد جائزتي «أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية الاستثمارية» و«الريادة في مجال التكنولوجيا المصرفية»

المصدر: دبي- البيان

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حصد بنك دبي التجاري جائزة «أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية الاستثمارية»، وذلك عن تطبيقه الاستثماري الآلي CBD Investr. كما حصل المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، أميت مالهوترا، على «جائزة الريادة في مجال التكنولوجيا المصرفية - الخدمات المصرفية للأفراد».

وتسلم الجوائز أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، إلى جانب مارك زانيلي، المدير العام ورئيس إدارة الخزينة وإدارة الأصول والأسواق العالمية، وخالد الحمادي، رئيس المبيعات والفروع، وجمال المطري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة، وديباك ميهرا، رئيس حلول الاستثمار، وذلك خلال حفل توزيع جوائز MEA Finance Banking Technology 2022 الذي أقيم مؤخراً في فندق أرماني، برج خليفة في دبي.

وتسعى جوائز MEA Finance Banking Technology إلى تكريم الإنجازات التي حققتها المؤسسات المصرفية والمالية ومزودو التقنيات في المنطقة لتقديم حلول مصرفية أكثر ذكاءً وقدرتها على دفع نمو حقيقي في سوق تتزايد فيه المنافسة. وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري:

«إنه من دواعي فخرنا أن نفوز بهذه الجوائز والتي تؤكد جهودنا المستمرة في تحسين حلولنا الرقمية لدعم طموحات عملائنا. ونحن إذ نحتفي بهذا التكريم، سنواصل التزامنا بالابتكار وتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا لتلبية احتياجاتهم المصرفية المتطورة».

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