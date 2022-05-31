كارفور تستبدل الأكياس البلاستيكية ببدائل وخيارات طبيعية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، تقديمها بدائل مستدامة للأكياس البلاستيكية، وذلك استجابةً لسياسة حظر استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام التي اعتمدتها الحكومة حديثاً. وستوفر العلامة التجارية الرائدة في قطاع التجزئة أكياس مستخلصة من النباتات، مصنوعة من مادة النشاء، وذلك في إطار جهودها لإزالة المواد البلاستيكية من على صناديق الدفع تماماً.

وستتوفر أكياس النشاء الجديدة مقابل 25 فلساً في كافة فروع كارفور في أبوظبي والعين، وذلك ابتداءً من 1 يونيو وفي دبي ابتداءً من 1 يوليو. وتتميز هذه البدائل المستدامة من الأكياس، والتي تحتاج إلى أقل من ستة أشهر للتحلل الكامل، بفوائد ومزايا تفوق إلى حدٍ كبير أكياس البلاستيك التي بدورها تكلّف أكثر وفقاً للتوجيهات والإرشادات الحكومية، وفي الوقت نفسه تتطلب عدة مئات من السنين لتتحلل.

وقال بيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في ماجد الفطيم للتجزئة: «شهدت الخمس عشرة سنة الماضية إنتاج ما يعادل نصف كمية البلاستيك التي تم إنتاجها في التاريخ. لذا كانت كارفور السبّاقة في إطلاق الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام عام 2007. ولقد قمنا بخطوات كبيرة وقطعنا شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين. ومنذ العام 2019، تم بيع 4 ملايين من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام في فروع كارفور في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ومع دخول السياسات الجديدة حيّز التنفيذ في دبي وأبوظبي، فإنه من واجبنا ضمان حصول العملاء على الخيارات الأكثر ملاءمة وفعالية من حيث التكلفة. حيث تعتبر أكياس النشاء، والتي ستكلف 25 فلساً، من المبادرات الأولى في المنطقة، ونحن على ثقة من أنه سيتم تنفيذها ونشرها على نطاقٍ واسع من قبل المزيد من تجار التجزئة في المستقبل.

ونشيد بتوجهات حكومتنا الرشيدة التي تحظر استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. ومن خلال الابتكار المتواصل والتعاون الوثيق مع حكوماتنا وشركائنا، يمكننا الاستمرار في تقديم أفضل تجربة تسوق لعملائنا.

ويمكن للعملاء الحصول على أكياس قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الورق، والمواد المنسوجة وقماش جوكو، والخيش، والتي تعادل خمسة أكياس عادية من حيث السعة. وتأمل كارفور، أن تسهم في تحفيز عادات التسوق المسؤولة من خلال برنامج الولاء الخاص بها.

حيث تقدم نقاط «شير» إضافية، لأي عميل يقوم بشراء أكياس قابلة لإعادة الاستخدام من فروع كارفور. كما تتوفر أي من أكياس البلاستيك المنسوجة في كارفور، مع ضمان مدى الحياة للحد من الاستهلاك المفرط للبلاستيك وحماية البيئة على المدى الطويل.

وفي إطار جهودها لتوفير المزيد من الخيارات ورفع مستوى الوعي حول التسوق المسؤول، دخلت كارفور في شراكة مع «جمعية الإمارات للطبيعة - بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة»، المؤسسة الرائدة في مجال المحافظة على الطبيعة، لتصميم إصدار محدود من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بسعر 11.50 درهماً فقط.

ويظهر على كل كيس من الأكياس الثلاثة التي تم إطلاقها مؤخراً أحد الحيوانات البحرية المهددة في الإمارات العربية المتحدة، مع تسليط الضوء على الدلافين ذات الأنف الزجاجي في البحار والمحيطات، والحيتان الحدباء العربية والسلاحف الخضراء التي توجد جميعها في المياه المحلية. ومن خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق مع الأكياس، يمكن للعملاء الوصول إلى مصادر للمعلومات عن هذه الحيوانات في وجودها في البيئة الإماراتية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول تأثير البلاستيك أحادي الاستخدام.

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